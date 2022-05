3 Dow-Dividendenkönige, die das passive Einkommen steigern

In 3 Sätzen:

P&G, J&J und Coke sind für ein Inflation gut positioniert.

Jedes der Unternehmen beweist, dass es auch in einer schwierigen Zeit gute Zahlen vorlegen kann.

Eine beständige Dividende ist wichtiger als eine hohe Dividendenrendite.

In Anbetracht des Bärenmarktes beim Nasdaq Composite und der Korrektur beim S&P 500 mag es die Anleger überraschen, dass mehrere namhafte Unternehmen bald zu neuen Allzeithochs gehandelt werden dürften. Procter & Gamble (WKN: 852062), Johnson & Johnson (WKN: 853260) und Coca-Cola (WKN: 850663) sind alle weniger als drei Prozentpunkte von ihren Allzeithochs entfernt. Darüber hinaus sind alle drei Komponenten des Dow Jones Industrial Average Dividendenkönige, d. h. sie haben ihre Dividenden in mindestens 50 aufeinander folgenden Jahren erhöht.

Schauen wir doch mal, warum diese drei jetzt einen Kauf wert sein könnten.

1 Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bekommt die Auswirkungen der Inflation zu spüren, sei es durch höhere Inputkosten, Versandkosten oder Devisenkosten. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2022 (das am 30. Juni endet) mit einem Gesamtaufwand nach Steuern in Höhe von 3,2 Mrd. US-Dollar, was einem Anstieg von 400 Mio. US-Dollar im Vergleich zu seiner Prognose vom Januar entspricht, als das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt gab. P&G sagte, dass die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 (April bis Juni) die Hauptlast des Anstiegs um 400 Mio. US-Dollar tragen würden. Das zeigt, dass selbst Unternehmen mit so ausgefeilten Lieferketten wie P&G nicht gegen steigende Kosten gefeit sind.

Was P&G jedoch von anderen Unternehmen unterscheidet, ist die Tatsache, dass das Unternehmen einen Gegenwind von 3,2 Mrd. US-Dollar verkraften und dennoch seinen Umsatz und Gewinn steigern kann, während es gleichzeitig geschätzte 18 Mrd. US-Dollar durch Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückgibt.

P&G ist kein kompliziertes Unternehmen. Es kann in wirtschaftlichen Wachstumszyklen wie auch in Zeiten des Abschwungs gut abschneiden. Und mit 66 Jahren Dividendenerhöhungen in Folge ist es einer der ältesten Dividendenkönige. P&G hat nur eine Dividendenrendite von 2,3 %. Anleger sollten jedoch bedenken, dass die Dividende viel höher ausfallen könnte, wenn P&G sich dafür entscheiden würde, den Aktionären den Wert ausschließlich durch Dividenden statt durch Aktienrückkäufe und Dividenden zurückzugeben. Aktienrückkäufe verringern jedoch die Anzahl der ausstehenden Aktien und erhöhen den Gewinn je Aktie. In dieser Hinsicht sind die massiven Aktienrückkäufe von P&G also ein Vorteil, der zusammen mit der Erfolgsbilanz bei der Zahlung und Erhöhung der Dividende berücksichtigt werden sollte.

2 Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (J&J) wurde zusammen mit Pfizer und Moderna in die Diskussion um den Impfstoff gegen COVID-19 verwickelt. Aber J&J ist ein unglaublich vielseitiges Gesundheitsunternehmen, das so ziemlich alles macht. Es stellt beliebte rezeptfreie Gesundheitsprodukte wie Tylenol, Neutrogena und Listerine her. Aber es entwickelt auch Medizintechnik und Geräte für Orthopädie, Chirurgie, Sehkraft und andere Lösungen. Und schließlich stellt J&J parametrische Produkte her, wie seinen Impfstoff gegen COVID-19 und Behandlungen für verschiedene therapeutische Bereiche.

J&J ist aus einer Reihe von Gründen ein attraktiver Dividendenkönig. Zunächst einmal hat das Unternehmen eine Dividendenrendite von 2,5 %. Außerdem ist das Unternehmen dafür bekannt, dass es seine Dividende in beträchtlichem Umfang und nicht nur minimal erhöht, um seinen Status als Dividendenkönig zu erhalten. Die jüngste Dividendenerhöhung von J&J zum Beispiel erhöhte die vierteljährliche Ausschüttung von 1,06 US-Dollar auf 1,13 US-Dollar – eine Erhöhung um 0,07 US-Dollar. In den letzten zehn Jahren hat J&J seine vierteljährliche Dividende jährlich um mindestens 0,04 US-Dollar pro Aktie erhöht, weshalb sich die Dividende in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat.

Obwohl sich J&J in der Nähe seines Allzeithochs befindet, hat das Unternehmen das niedrigste zukünftige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der drei Aktien auf dieser Liste.

Alles zusammengenommen ist J&J ein Branchenführer mit einem diversifizierten Geschäft, einer verlässlichen Dividende und einer günstigen Bewertung.

3 Coca-Cola

Wie bei P&G strömen die Anleger in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oft zu Coca-Cola. Diese Bewegung ist gerechtfertigt, da Coca-Cola weiterhin beweist, dass es auch in schwierigen Zeiten hervorragende Ergebnisse vorlegen kann. Coca-Cola hat am Montag seine Ergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlicht und sie haben nicht enttäuscht. Eine hohe operative Marge gepaart mit einem starken Umsatz- und bereinigten Gewinnwachstum zeigt, dass das Unternehmen über eine Preissetzungsmacht verfügt, die ihm hilft, die Inflation zu bekämpfen.

Coca-Cola meldete den höchsten Quartalsumsatz seit fünf Jahren, ein Fünfjahreshoch beim normalisierten verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) und eine operative Marge, die wieder über der 30 %-Schwelle liegt.

Coca-Cola ist die sicherste Dividendenaktie, die man bekommen kann. Aber mit einer Rendite von 2,7 % und 60 aufeinander folgenden Dividendenerhöhungen ist es eine Aktie, auf die sich Anleger verlassen können, um einen stetigen passiven Einkommensstrom zu erzielen.

Hochwertige Dividendenwerte

Durch die Investition in gleiche Teile von P&G, J&J und Coke erhält der Anleger eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,5 % und ein Engagement bei Branchenführern in Wirtschaftssektoren, denen es in einer Rezession gut gehen sollte. Nach einem Zeitraum von vier Jahren kann ein Anleger davon ausgehen, dass eine Investition von 10.000 US-Dollar mindestens 1.000 US-Dollar an passiven Dividendenerträgen einbringt.

Abgesehen von den passiven Einkünften haben alle drei Unternehmen in den letzten fünf und drei Jahren mit dem S&P 500 Schritt gehalten und den Markt im letzten Jahr übertroffen. Es ist unwahrscheinlich, dass alle drei Unternehmen die Anleger langfristig mit überdurchschnittlichen Renditen beeindrucken werden. Aber wenn es darum geht, nachts gut zu schlafen, sind sie alle großartige Möglichkeiten, die man jetzt in Betracht ziehen kann.

