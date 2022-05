onvista-Wochenausblick: Hoffnung auf ein einstweiliges Ende der Dax-Talfahrt

Die Anleger hoffen in der neuen Woche auf eine wieder bessere Börsenzeit. Damit der seit Anfang Januar geltende Abwärtstrend des Dax endlich gebrochen werden kann, setzt so mancher Experte in den kommenden Tagen auf positive Nachrichten.

Zahlreiche neue Konjunkturdaten stehen auf der Agenda und auch weitere Quartalsberichte von bedeutenden Dax-Konzernen. Denn: Unternehmensseitig könnten - die aktuelle Tendenz fortschreibend - die Berichte zum ersten Quartal weiter die Erwartungen der Analysten übertreffen, auch wenn sich mehr Unternehmen als im frühen Jahr üblich, wegen hoher Produktionskosten und einem Mangel an Vorprodukten vorsichtiger zum restlichen Jahr äußern. In den USA sollte die hohe Inflation ihren Zenit überschritten haben, wie Experten von Helaba und Commerzbank erwarten.

In Deutschland dürften sich zudem die ZEW-Konjunkturerwartungen stabilisieren, wenn auch auf einem tiefen Niveau. "An den Finanzmärkten könnte sich daher wieder etwas mehr Optimismus breitmachen", hofft Helaba-Experte Christian Apelt. Für einige Aktienindizes sei dies nach den jüngsten Rückschlägen auch durchaus vonnöten, "da ansonsten neue zyklische Tiefs drohen".

Der Dax etwa, der in der letzten April-Woche noch um die psychologisch wichtige Marke von 14 000 Punkten pendelte, war am Donnerstag einmal mehr an den 21- und 50-Tagelinien nach unten abgedreht. Sie gelten als charttechnische Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend des Börsenbarometers.

Zugleich bereiten aber nach wie vor Putins Krieg gegen die Ukraine und die Konsequenzen daraus den Anlegern große Sorgen. Außerdem drücken die zunehmend negativen Auswirkungen von Chinas Null-Covid-Politik auf die Weltwirtschaft die Stimmung. Und nach der Absage der US-Notenbank (Fed) an einen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten, der zunächst für Erleichterung an den Börsen und Verlusten am Anleihemarkt gesorgt hatte, verunsichert nun so, dass sich das Bild "komplett gedreht" hat, wie Apelt außerdem schreibt.

"Speziell nach der Fed-Sitzung am vergangenen Mittwoch ist das Thema Inflationsdynamik durch die Marktteilnehmer mit einer höheren Priorität versehen worden", konstatiert auch Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Denn die Renditen von US-Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen stiegen im Wochenvergleich kräftig, Aktien fielen und der Euro-Dollar-Kurs notiert wieder nahe an einem Mehrjahrestief.

Quartalsbilanzen stehen in der neuen Woche gleich am Montag vom Halbleiterhersteller Infineon an, dessen Wachstumstempo sich im zweiten Geschäftsquartal verlangsamt haben dürfte. Am selben Tag wird zudem auch nervös in Richtung Russland geschaut, denn dort stehen die alljährlichen Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" im Zweiten Weltkrieg an. "Trotz mancher Spekulationen wird Wladimir Putin keinen dramatischen Kurswechsel - in welche Richtung auch immer - verkünden", glaubt jedoch Apelt von der Helaba mit Blick auf die Entwicklungen im Ukraine-Krieg, der nunmehr schon fast drei Monate tobt.

Mit Bayer und Munich Re am Dienstag sowie im weiteren Wochenverlauf mit den Versorgern Eon und RWE , dem Versicherer Allianz und der Deutschen Telekom stehen noch zahlreiche weitere spannende Berichte aus der ersten Börsenliga an. Der Pharma- und Agarchemiekonzern Bayer dürfte stark ins Jahr gestartet sein, und das wird unter anderem auch von RWE oder der Telekom erwartet. Letztgenannte ist laut JPMorgan -Analyst Akhil Dattani von makroökonomischen Schocks weitgehend abgeschirmt, sollte breitgefächert gewachsen sein und profitiere von der jüngsten Dollar-Stärke.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 09. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (9.30 h Analysten-Call, 11.00 h Presse-Call)

12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

22:05 USA: Zynga, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: PostNL, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 04/22

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/22

09:00 HUN: Handelsbilanz 03/22 (vorab)

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

16:00 DEU: Rede des belgischen Premierministers Alexander De Croo zum Thema "Ein Kampf für die Freiheit". Anlässlich des Europatages wird der belgische Premierminister Alexander De Croo wichtige Themen adressieren und mit den Gästen diskutieren.

HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 10. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SAF-Holland, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (9.00 Presse-Call)

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr, Q1-Zahlen (14.30 h Call)

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

09:00 JPN: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SHW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung (online)

17:50 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Diebold Nixdorf, Q1-Zahlen

DEU: Porsche Automobil Holding, Q1-Zahlen

FRA: Renault, Capital Markets Day

USA: Hyatt, Q1-Zahlen

USA: Intel, "Intel Vision"

USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q4-Zahlen

USA: Coinbase Global, Q1-Zahlen

TERINE KONJUNKTUR

ROU: Notenbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/22

07:00 FIN: Industrieproduktion 03/22

09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/22

09:00 AUT: Industrierproduktion 03/22

10:00 ITA: Industrieproduktion 03/22

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 05/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der zweitägigen G7-Digitalministerkonferenz mit Bundesminister Volker Wissing (FDP), Düsseldorf

GBR: Queen's Speech: Eröffnung des britischen Parlaments, London

MITTWOCH, DEN 11. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Q1-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 h Call)

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen (15.00 h Call)

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 10.00 Uhr

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:25 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen (8.30 h Call)

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Alstom, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

07:55 DEU: Stemmer Imaging, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen

08:10 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen (detailliert)

08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Elmos, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online)

10:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Würth-Gruppe, Bilanz-Pk, München

13:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

18:30 DEU: Metro AG, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KfW, Q1-Zahlen

DEU: Evonik, Capital Markets Day

CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz

USA: Google I/O, Entwicklerkonferenz, Mountain View

USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/22

07:00 JPN: Frühindikatoren 03/22 (vorab)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 04/22

14:30 USA: Realeinkommen 04/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: KfW-Pressegespräch zu aktuellen Fragen und Zahlen der Entwicklungsfinanzierung, Frankfurt

11:30 DEU: Verhandlung im Streit zwischen dem Waffenhersteller C.G.Haenel und dem Bund. Die Thüringer Firma will durchsetzen, dass sie wieder an einem Vergabeverfahren über 120 000 Sturmgewehre für die Bundeswehr teilnehmen darf. Das Bundeskartellamt hat das abgelehnt, nun kommt das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) als letzte Instanz zum Zug.

DONNERSTAG, DEN 12. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 h Presse-Call, 14.00 Analysten-Call)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/22

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (8.00 Presse-Call, 9.30 h Analysten-Call)

07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Synlab, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: GFT, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Multitude, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:10 DEU: Deutsche Beteilungs AG, Q2-Zahlen

08:45 DEU: Metro AG, Analysenkonferenz zu den Halbjahreszahlen

09:00 CHE: STMicroelectronics, Capital Markets Day

10:00 DEU: Adidas, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heidelbergcement, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: EdF, Hauptversammlung

12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online)

12:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

14:00 GBR: BP, Hauptversammlung

17:45 DEU: Patrizia Immobilien, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BayernLB, Q1-Zahlen

DEU: SMA Solar, Capital Markets Day

DEU: Home24, Q1-Zahlen

DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Umsatz

ESP: ACS, Q1-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen

GBR: 3i Group, Jahreszahlen

DEU: Zeal Network, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

ITA: Buzzi Unicem, Q1-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/22

08:00 GBR: BIP Q1/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/22

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 03/22

08:00 SWE: Verbraucherpreise 04/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 04/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 04/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Voraussichtlich Urteil im Prozess um Windkraftbetrugsvorwürfe in Millionenhöhe, Osnabrück

USA/DEU: Zweiter internationaler Video-Gipfel zur Corona-Pandemie, Washington/Berlin

DEU: Gipfeltreffen der Außenminister der G7-Gruppe der führende demokratischen Wirtschaftsmächte, Weissenhäuser Strand

USA: US-Asean-Sondergipfel in Washington, Washington

FREITAG, DEN 13. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Aumann, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen

08:15 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Grenke, Capital Markets Day

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 05/22

07:00 FIN: Verbraucherpreise 04/22

08:00 NOR: BIP Q1/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/22 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 03/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/22 (vorläufig)

EUR: S&P Ratingergebnis Island

EUR: Moody's Ratingergebnis Kroatien, Lettland

EUR: Fitch Ratingergebnis Malta, Schweiz

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zur Wärmedämmung von Gebäuden an der Grundstücksgrenze, Karlsruhe

18:00 DEU: Nürnberger Sicherheitstagung 2022: «Eine Zeitenwende in Deutschlands Sicherheitsstrategie?», Nürnberg

USA: US-Asean-Sondergipfel in Washington