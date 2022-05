ALLIANZ - 10,80 EUR Dividende, 20 EUR Einbruch

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 195,700 € (XETRA)

Am vergangenen Donnerstag eröffnete die Aktie der Allianz mit einem durch den Dividendenabschlag von 10,80 EUR ausgelösten Abwärtsgap im Bereich von 200,00 EUR und damit nochmals rund 3 EUR tiefer als der Abschlag selbst. Und auch am Freitag setzte sich der Kursrückgang mit einem Abrutschen an die langfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 195,00 EUR fort. Übrigens können sich Kunden der Premiumpakete Guidants PROup und Guidants PROmax Dividenden, Termine, Realtimenachrichten u.v.m. direkt live im Chart anzeigen lassen. Mehr zu diesem Angebot erfahren Sie im Artikel "GUIDANTS-Charting - Nachrichten und Termine im Chart aufrufen".

Wo könnte jetzt ein Boden entstehen?

Selbst wenn man den Dividendenabschlag in die Analyse einbezieht, wird klar, dass sich der Kurs bereits weit von der Hürde bei 223,50 EUR entfernt hat, an der der Anstieg seit Anfang März Ende April gescheitert war. Sollte die Aktie die Talfahrt heute mit einem Bruch von 194,00 EUR fortsetzen, dürfte dies zu einem Rückfall auf 189,70 bis 191,50 EUR führen. Hier könnte eine erste Erholung folgen. Darunter dürfte aber bereits die im März durchbrochene Abwärtstrendlinie erneut unterschritten und die Unterstützungszone von 182,52 bis 185,46 EUR angelaufen werden. Dort wäre allerdings mit einem nachhaltigen bullischen Konter zu rechnen.

Sollte die Allianz-Aktie dagegen doch im Bereich von 184,00 bis 185,50 EUR zu einer Erholung ansetzen, müsste diese zunächst über 202,00 EUR zurückreichen, um eine tragfähige Erholung bis 206,00 und 208,25 EUR einleiten zu können.

Allianz Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)