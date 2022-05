DGAP-Adhoc: ASMALLWORLD verlängert Managementvertrag mit North Island, a Luxury Collection Resort, um weitere drei Jahre (deutsch)

ASMALLWORLD verlängert Managementvertrag mit North Island, a Luxury Collection Resort, um weitere drei Jahre

^ ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Vertrag ASMALLWORLD verlängert Managementvertrag mit North Island, a Luxury Collection Resort, um weitere drei Jahre 09.05.2022 / 06:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- ASMALLWORLD verlängert Managementvertrag mit North Island, a Luxury Collection Resort, um weitere drei Jahre Zürich, 09.05.2022 - ASMALLWORLD und North Island, a Luxury Collection Resort, haben beschlossen, ihre Zusammenarbeit fortzuführen und haben die bestehende Managementvereinbarung für das luxuriöse Seychellen-Resort um weitere drei Jahre verlängert. North Island, a Luxury Collection Resort ( www.north-island.com), eine Privatinsel in den Seychellen und eines der bekanntesten Luxus-Hotels der Welt, steht seit 2019 unter dem Management der ASMALLWORLD. Unter der Leitung von ASMALLWORLD wurde die technische Infrastruktur des Resorts modernisiert,220509 North Island Extension_DE_v03 das Team verstärkt und zahlreiche Modernisierungsmassnahmen durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Resort den hohen Ansprüchen der Gäste gerecht wird. ASMALLWORLD spielte auch eine Federführende Rolle als North Island im Dezember 2019 Teil von Marriotts The Luxury Collection wurde, welche sich auf hochkarätige Hotels mit einzigartigem, authentischem Charakter fokussiert. Diese Zusammenarbeit ermöglichte es North Island, die weitreichenden Vertriebskanäle von Marriott zu nutzen und die Bekanntheit des Resorts weiter zu steigern. North Island wurde damit auch Teil des Bonvoy-Treueprogramms von Marriott und Gäste können auf der Privatinsel Treuepunkte sammeln und einlösen. Nach drei erfolgreichen Jahren beschloss der Eigentümer von North Island die Partnerschaft mit ASMALLWORLD fortzuführen und die Parteien beschlossen eine Verlängerung des Managementvertrags um weitere drei Jahre. "North Island ist ein einzigartiges Luxusresort, welches ein einzigartiges Barfuss-Luxus-Erlebnis bietet. Wir freuen uns sehr, das Management dieser wunderbaren Privatinsel für weitere drei Jahre weiterzuführen und hoffen, dass wir noch viele Gäste für die Schönheit des Resorts begeistern können", kommentiert Jan V. Luescher, CEO von ASMALLWORLD. North Island, eines der berühmtesten Privatinsel-Ressorts der Welt North Island, a Luxury Collection Resort, ist eine der bekanntesten Luxusdestinationen der Welt. Die Privatinsel liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich der Insel Mahé, der grössten Insel der Seychellen. Die Anreise zum Resort wir für Gäste geplant und dauert entweder 15 Minuten mit einem Hubschraubertransfer oder etwa eine Stunde mit dem Boot. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1997 ist North Island ein bekanntes Reiseziel und Symbol für den nachhaltigen Tourismus. Die Privatinsel verfügt über einen fruchtbaren Boden und wurde aufgrund ihrer reichen biologischen Vielfalt und ihrer natürlichen, atemberaubenden Ästhetik auch als "Labor der Evolution" bezeichnet. Das tropische Refugium verteilt sich auf 210 Hektaren üppiger Vegetation und beherbergt Kokospalmen und Takamaka-Bäume, die alle von unberührten Stränden und dem azurblauen Wasser des Indischen Ozeans umgeben sind. Im Jahr 2006 führte das Resort ein Programm zum Schutz und Wiederherstellung der Pflanzen und Tiere der Insel ein, um gefährdete und endemische Arten zu schützen und das vielfältige Ökosystem der Insel zu erhalten. North Island verfügt über elf 450m2 grosse private Gästevillen, die jedem Gast ein unvergleichliches Gefühl von Exklusivität und Luxus bieten. Die Insel beherbergt zudem auch eine Lounge, einen Speisesaal, sowie eine Bibliothek, ein Wellness- und Fitnessstudio, einen Infinity-Pool, eine Sunset-Bar und ein Restaurant auf der Westseite der Insel. Die Zimmerpreise für die Saison 2022 beginnen bei USD 6'000 pro Nacht. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad. Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan V. Luescher, CEO Seidengasse 20 CH-8001 Zurich info@asmallworldag.com Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. 