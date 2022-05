DAX: Index verliert weiter an Wert

Der Deutsche Aktienindex DAX verlor zu Beginn dieser Handelswoche über zwei Prozent an Wert und begab sich am Ende des regulären Xetra-Handels sogar unter den Support von 13.420 Punkten, wodurch demnächst nun die runde Kursmarke bei 13.000 Punkten Unterstützung aushelfen müsste.

Das sind nämlich die kurzfristigen Ziele für das deutsche Leitbarometer, bei anhaltender Schwäche könnten sogar noch einmal die Jahrestiefs bei 11.438 Punkten angesteuert werden. Aus fundamentaler Sicht ergeben sich derzeit keine positiven Nachrichten, sodass die Abwärtsvariante weiter bevorzugt werden muss.

Unterdessen fällt die Schwelle für ein bullisches Szenario immer weiter ab, derzeit müsste der diesjährige Abwärtstrend mindestens durch einen Kursanstieg über 14.250 Punkte überwunden werden. Zuletzt ist das Barometer aber bereits am 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 14.234 Punkten gescheitert. Ein derartiger Fall kann daher kurzfristig nicht favorisiert werden.

Erste Wirtschaftsdaten für den 10. Mai gab es in der Nacht zum Dienstag mit Japans Ausgang privater Haushalte aus April. Italiens Industrieproduktion aus März folgt um 10:00 Uhr, um 11:00 Uhr schließlich der heiß erwartete ZEW-Konjunkturindex für Mai Deutschlands. Zeitgleich werden Daten noch für den Euroraum veröffentlicht. Zur Mittagsstunde stehen der OECD-Frühindikator per März auf der Agenda, gefolgt vom NFIB-Small Business Index per April. Um 14:55 Uhr geht es mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche weiter.