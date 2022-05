Überraschung! Diese Aktie ist laut Cathie Wood wie Amazon

Wenn eine Aktie wie Amazon (WKN: 906866) ist, dann ist das eigentlich etwas Gutes. Zwar hat auch der Tech-Konzern zuletzt ein wenig Federn lassen müssen. Springen wir zwei Jahrzehnte zurück, so ist die Outperformance dieses E-Commerce-Akteurs und Tech-Schwergewichts das Merkmal, das die meisten Investoren im Hinterkopf behalten.

Cathie Wood hat jetzt eine Aktie als das neue Amazon bezeichnet. Zwar nicht mit dem E-Commerce im Hintergrund. Dafür jedoch mit der Telemedizin. Wenig überraschend ist es eine ihrer Top-Holdings: Teladoc Health (WKN: A14VPK). Aber die Begründung dürfte für Investoren immer relevanter sein, insbesondere, nachdem die Aktie inzwischen über 80 % ihres Börsenwertes eingebüßt hat.

Cathie Wood: Darum ist die Aktie von Teladoc wie Amazon!

Für Cathie Wood spielt die Aktie von Teladoc Health in einer ähnlichen Liga wie Amazon. Das ist mit Blick auf den Megatrend-Markt grundsätzlich nachvollziehbar. Auch wenn es Schwächen gibt: Alltägliche Nutzungen können ein solches Marktpotenzial bedeuten.

Aber für die Starinvestorin geht es um mehr: Teladoc Health kann der führende Informationsankerpunkt im medizinischen Bereich sein. Das ist offenbar ihre Investitionsthese und der Grund, warum der Vergleich mit Amazon eben nicht hinkt. wenn es das US-Unternehmen schaffen sollte, zu dem Datenanbieter und zu einer datenschutzkonformen Zone für das Sammeln, Bündeln und Teilen von Patienteninformationen zu werden, so wäre das Marktpotenzial garantiert gigantisch. Mit der Übernahme von Livongo Health, auch wenn sie im Nachhinein etwas teuer gewesen ist, geht das Management bereits in diese Richtung.

Dass Teladoc Health mit Amazon in einer gleichen Liga spielt, bedeutet natürlich nicht, dass es zu einer ähnlichen Performance kommen muss. Es heißt einfach nur, dass die Möglichkeit besteht. Oder eine ähnlich große Chance, für die Cathie Wood bereit ist, die Risiken zu tragen. Offensichtlich ist das Chance-Risiko-Verhältnis für die Starinvestorin hinsichtlich dieser Megatrend-Chance günstig.

Weiterdenken!

Wir können viel von diesen Aussagen mitnehmen. Wenn die Aktie von Teladoc Health wie Amazon ein gigantisches Potenzial besitzt, so sehen wir nicht einmal die metaphorischen Kinderschuhe ganz. Entscheidend ist für den Moment, dass es die Starinvestorin schafft, einen großen, blauen Himmel zu kreieren, in den diese Aktie langfristig hineinwachsen kann, trotz der temporären Probleme.

Zudem ist das eine wertvolle Lektion darüber, worauf es beim Investieren in Innovationsaktien ankommt. Es geht nicht darum, auf zwei, drei Jahre gut Möglichkeiten zu identifizieren. Nein, sondern die Innovation zu suchen und ihr langfristig zu folgen. Cathie Wood macht auch das am Beispiel von Teladoc Health deutlich. Wobei man ihrer Sichtweise folgen kann. Oder eben nicht.

