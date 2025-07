Börse am Morgen 29.07.2025

Nach dem schwachen Vortag im Zuge der Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union (EU) mit den USA hat der Dax wieder etwas zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag im frühen Handel um knapp 0,7 Prozent auf 24.127 Punkte.

Für den MDax ging es um ein Prozent auf 31.198 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,4 Prozent.

Positiv sei mit Blick auf den Zolldeal hervorzuheben, dass "die Unsicherheit und die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt beseitigt wurden", schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Belastende Faktoren blieben aber und würden ihre Wirkung in den kommenden Monaten entfalten. Preissteigernde und produktionsdämpfende Effekte in den USA beziehungsweise in der Europäischen Union seien zu erwarten.

Rüstungsfieber erfasst Heidelberger Druck - Kursrally

Hohe Kursgewinne haben am Dienstag die Papiere von Heidelberger Druckmaschinen verbucht. Grund sind Aufträge aus der Rüstungsindustrie. Auf Tradegate schnellten die im Nebenwerteindex SDax notierten Titel gut eine Stunde nach Handelsbeginn um 17,4 Prozent nach oben auf 1,88 Euro.

Damit winkt ihnen im Xetra-Handel der höchste Stand seit Juni 2023, die Rally seit Anfang April 2025 zündet also die nächste Stufe. Im Jahr 2025 haben Heidelberger Druck gemessen am Schlusskurs vom Vortag schon rund 74 Prozent gewonnen, womit sie im SDax zu den Favoriten zählen.

Der Maschinenbauer steigt im Zuge einer strategischen Partnerschaft mit Vincorion Advanced Systems in das Geschäft mit der Rüstungsindustrie ein. Für die ehemalige Militärtechniksparte des ostdeutschen Technologiekonzern Jenoptik soll Heidelberger Druck Regelungstechnik und Energieverteilungssysteme bauen.

Es ist das erste konkrete Projekt aus der Rüstungsindustrie, das wir vermelden können Unternehmenschef Jürgen Otto

Teamviewer ziehen vorbörslich an

Ein überraschend hoher Quartalsgewinn von Teamviewer hat im Handel am Dienstag die Aktien des Unternehmens angetrieben. Die Papiere des Softwareanbieters notierten auf der Plattform Tradegate bei 9,50 Euro und damit fast 3,3 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Montag.

Teamviewer konnte im zweiten Quartal trotz des schwierigen Umfelds in den USA vor allem bei der Ertragskraft punkten. Beim um Sonderposten und bestimmte Übernahmeeffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda pro-forma) schnitt Teamviewer damit besser ab als von Experten gedacht. Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC hob das solide Wachstum bei den Unternehmenskunden mit großen Verträgen (Enterprise-Sparte) hervor.

Süss-Microtec-Aktien sacken nach gekappter Prognose ab

Ein gekappter Gewinnausblick hat die Aktien von Süss Microtec am Dienstag nach unten gerissen. Auf Tradegate verloren sie rund eine Stunde nach Handelsstart 16,4 Prozent. Die Kurserholung am Vortag erweist sich damit als Makulatur. Sie hatte nicht gereicht, um den Abwärtstrend seit Anfang Juli zu brechen.

Im zweiten Quartal waren die Papiere von Süss Microtec stark gelaufen, doch nun sehe es so aus, als ob die Geschäftsentwicklung diesem Lauf nicht Rechnung trage, sagte ein Händler.Einmaleffekte in Form von Anlaufkosten für die Produktion des UV-Projektionsscanners in Taiwan und Wertberichtigungen auf Vorräte im Rahmen eines eingestellten Projekts belasteten das Bruttoergebnis, hieß es von dem Halbleiterzulieferer.

(mit Material von dpa-AFX)