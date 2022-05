Aixtron: Chance auf Rallyefortsetzung

Nachdem die letzte Seitwärtsphase zwischen August 2018 und Oktober 2020 erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden konnte, folgte eine Rallyephase mit einem Verlaufshoch bei 26,60 Euro bis Ende August letzten Jahres. Die anschließende Konsolidierung endete im Bereich von 15,20 Euro, seit Anfang dieses Jahres lässt sich wieder eine klare Aufwärtstendenz mit entsprechenden Ausbruchsgelüsten über die Vorgängerhochs erkennen. Hierzu müssen Bullen aber noch eine Schippe drauflegen.

Aufwärtstrend intakt

Der seit Ende Februar laufende Aufwärtstrend bringt immer wieder neuerliche Hochs hervor, aktuell bereitet sich Aixtron offenbar auf einen erneuten Gipfelsturm an die Marke von 26,60 Euro vor. Aber erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial aktivieren, Zugewinne an 31,23 und 35,51 Euro wären in diesem Szenario denkbar. Kurzfristige Abschläge enden im Idealfall zwischen 20,52 und 22,04 Euro im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung.