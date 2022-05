ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Credit Suisse auf 'Hold' und Ziel auf 8 Franken

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Credit Suisse von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 8,00 Franken gesenkt. Er habe die Schweizer Bank ehemals wegen der starken Kapitalausstattung und der soliden Positionierung im Kernbereich der Vermögensverwaltung zum Kauf empfohlen, mit dieser Einschätzung habe er aber falsch gelegen, gab Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu. Die Erträge gingen kontinuierlich zurück und man müsse sich Sorgen machen um die Marktanteile. Besserung sei noch nicht absehbar./tih/la

