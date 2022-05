GROSSBRITANNIEN-VODAFONE:FT - Vodafone erwägt Fusion seines britischen Geschäfts mit Three UK

Bangalore (Reuters) - Vodafone treibt einem Zeitungsbericht zufolge die Konsolidierung des britischen Mobilfunkmarktes voran.

Der Telekommunikationskonzern habe Verhandlungen über eine Fusion seines britischen Geschäfts mit Three UK aufgenommen, berichtete die "Financial Times https://www.ft.com/content/c4f9aac3-94f0-4d4b-ae9b-5b9e97fbc2d1" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Weitere Details des möglichen Deals wurden zunächst nicht bekannt.

Vodafone-Konzernchef Nick Read hatte im Februar erklärt, dass das Unternehmen Fusionen mit Konkurrenten in mehreren europäischen Märkten anstrebe. Der Mobilfunker steht unter dem Druck von Europas größtem aktivistischen Finanzinvestor Cevian, die Konsolidierung des europäischen Geschäfts voranzutreiben, sich von Sparten zu trennen und die Rendite zu verbessern.

Three UK befindet sich im Besitz der in Hongkong ansässigen CK Hutchison. Vodafone lehnte eine Stellungnahme ab. Three UK reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters außerhalb der Geschäftszeiten.