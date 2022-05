DAX: Bullen und Bären liefern sich harte Gefechte

Der Deutsche Aktienindex DAX setzt seine volatile Handelsphase in dieser Woche am Support von 13.600 Punkten fort, intraday sind sehr starke Schwankungen zu erkennen. Dabei scheinen sich bullische Marktteilnehmer zusehends durchzusetzen, eine Gegenbewegung auf die vorausgegangene Korrektur scheint nun in greifbare Nähe zu rücken.

Noch konnte jedoch kein nachhaltiger Durchbruch erzielt werden, erst oberhalb von 13.830 Punkten dürfte die Marke von 14.000 Zählern angesteuert werden, darüber schließlich der seit Anfang dieses Jahres laufende Abwärtstrend um 14.110 Punkten.

Eine Garantie für einen anschließenden Ausbruch darüber gibt es nicht, dies erfordert eine engmaschige Beobachtung des heimischen Leitbarometers. Abschläge unter 13.380 Punkte würden dagegen für Verluste auf rund 13.000 Punkte sprechen.

An der Nachrichtenfront geht es heute etwas ruhiger zu, in der Nacht zum Freitag hat Japan Zahlen zur Geldmenge M2 per April veröffentlicht. Ab 8:45 Uhr geht es mit Frankreichs Verbraucherpreisen aus April (endgültig) weiter, gefolgt von der europaweiten Industrieproduktion aus März um 11:00 Uhr. Auf 14:30 Uhr stoßen die USA mit Importpreisen aus April dazu. Der Hauptfokus dürfte allerdings auf dem Konsumklimaindex der Uni Michigan per Mai um 16:00 Uhr liegen.