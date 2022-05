DEUTSCHE TELEKOM - Gelingt der Aktie nach den Zahlen der Durchbruch?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 17,948 € (XETRA)

Erst gestern kletterte die Aktie der Deutschen Telekom auf ein neues Jahreshoch. Mein Kollege Alexander Paulus lag mit seiner PLUS-Analyse und der Idee eines antizyklischen Einstiegs vor einigen Tagen somit goldrichtig. Heute hat das Management des Telekommunikationsriesen die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Und diese fielen durchaus ansehnlich aus.

Jahresprognose angehoben

Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten 2022 verglichen mit dem ersten Quartal 2021 um 6,2 % auf 28 Mrd. EUR. Das bereinigte EBITDA kletterte um 6,8 % auf 9,9 Mrd. EUR. Der Free Cashflow sprang deutlich um 46,3 % auf 3,8 Mrd. EUR nach oben. Hier hatten Analysten gerade einmal einen Wert von 2,56 Mrd. EUR erwartet. Nach dem Verkauf von T-Mobile Netherlands vervierfachte sich der Gewinn auf 3,9 Mrd. EUR, bereinigt um diesen Effekt lag das Plus bei 86,3 % auf 2,2 Mrd. EUR.

Finanzvorstand Christian Illek zu den Zahlen: "Das war ein starker Start ins neue Jahr. Wir wachsen organisch weiter und sind deswegen in der Lage, unsere Prognose für 2022 anzuheben." Heißt im Klartext: Statt bisher 36,5 Mrd. EUR soll das EBITDA nun 36,6 Mrd. EUR erreichen. Der Free Cashflow soll statt bisher rund 10 Mrd. EUR sich nun auf mehr als 10 Mrd. EUR belaufen.

Sehr gut läuft es weiterhin in den USA. Hier steigerte die Tochter T-Mobile US die Gesamtkundenzahl um 6,1 Mio. auf nun 109,5 Mio. 1,3 Mio. entfielen auf das Mobilfunkgeschäft. Sorgenkind bleibt dagegen die Bilanz, bei der sich die Netto-Finanzverbindlichkeiten erneut um 5,0 Mrd. EUR auf jetzt knapp 136 Mrd. EUR türmen.

Wird der charttechnische Break gefestigt?

Nachdem Antizykliker vor einigen Tagen auf ihre Kosten kamen, griffen gestern vor Bekanntgabe der Zahlen bereits die ersten Prozykliker zu und hievten den DAX-Titel auf ein neues Jahreshoch. Festigt sich der Ausbruch heute, könnte der Wert in den kommenden Tagen Ziele bei 18,43 und 18,92 EUR erreichen. Absicherungen für Ausbruchstrades könnten unter dem jüngsten Tief bei 17,14 EUR platziert werden.

Fazit: Mit Dividendenrenditen um die 4 % ist die Telekom-Aktie ein klassischer Dividendentitel. Kurstechnisch durfte man sich in der Vergangenheit nicht viel erhoffen und darf es wohl auch nicht in den kommenden Jahren. Zumindest kurzfristig könnte der Chartbreak einige Trader anlocken.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 108,79 112,55 114,26 Ergebnis je Aktie in EUR 0,87 0,89 1,27 KGV 21 20 14 Dividende je Aktie in EUR 0,64 0,68 0,74 Dividendenrendite 3,58 % 3,80 % 4,14 % *e = erwartet

Deutsche Telekom-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)