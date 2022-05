DGAP-News: GoingPublic Media AG: Zahlen zum I. Quartal 2021 (deutsch)

GoingPublic Media AG: Zahlen zum I. Quartal 2021 ^ DGAP-News: GoingPublic Media AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung GoingPublic Media AG: Zahlen zum I. Quartal 2021 13.05.2022 / 14:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News GoingPublic Media AG: Zahlen zum I. Quartal 2021 München, 13. Mai 2021 - Die GoingPublic Media AG veröffentlicht ihre nicht testierten Zahlen für das erste Quartal 2022. Der Umsatz ging um rund 11 % auf 331 TEUR zurück (31.3.2021: 371 TEUR). Das Ergebnis lag bei -28 TEUR (Vorjahr +323 TEUR). Auf EBITDA-Basis lag man bei -21 TEUR (Vj. +331 TEUR). Die liquiden Mittel in der AG beliefen sich zum Stichtag 31.3. auf rund 1,3 Mio. EUR. Die Vorjahreszahlen zum 31.3. waren noch stark beeinflusst durch die Veräußerung des Geschäftsbereichs Venture Capital Magazin und den hieraus entstandenen Sonderertrag. Ebenfalls trug das VC Magazin im ersten Quartal 2021 noch voll zum Umsatz bei. Berücksichtigt man diesen Effekt, lag der Umsatz des Medienhauses in den ersten drei Monaten des neuen Jahres rund 10 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Die Gesamtleistung der China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote 70,0%) stieg im ersten Quartal 2022 auf 25 TEUR (Vorjahr 15 TEUR), das Ergebnis lag wie im Vorjahr bei -13 TEUR, das EBITDA bei -9 TEUR. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.3. auf rund 65 TEUR. Der am heutigen 13. Mai stattfindenden virtuellen Hauptversammlung wurde vorgeschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 eine Dividende in Höhe von 25 Cent je Aktie auszuschütten. Aufgrund der guten Auftragslage geht die GoingPublic Media-Gruppe derzeit für das Geschäftsjahr 2022 von einem zweistelligen Wachstum ihrer cross-medialen Plattformen sowie schwarzen Zahlen aus. Die Transformation zu einem fokussierten Geschäftsmodell steht für die Zukunft weiter im Mittelpunkt der strategischen Neuausrichtung. Ansprechpartner bei Rückfragen: GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de, Corporate Website: www.goingpublic.ag Über die GoingPublic Media AG: Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG ( www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe veröffentlicht im Rahmen ihres cross-medialen Plattform-Ansatzes jährlich rund 40 Magazin-Ausgaben und betreibt drei Web-Plattformen in Verbindung mit Online-Newslettern sowie Social-Media-Präsenzen. Daneben organisiert das Medienhaus rund 15 Veranstaltungen jährlich. GoingPublic Magazin, das Kapitalmarkt-Portal www.goingpublic.de, HV Magazin sowie diverse Online-Newsletter/Services bilden den Bereich Kapitalmarktmedien. Mit den Plattformen BondGuide ( www.bondguide.de) und der Plattform Life Sciences ( www.goingpublic.de/lifesciences) wurden hier weitere Informationsangebote geschaffen, die systematisch ausgebaut werden. Die Unternehmeredition ( www.unternehmeredition.de) wendet sich an den (Familien)Unternehmer. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland ( www.investmentplattformchina.de) bildet die Basis für die 2018/2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote: 70%). Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München. --------------------------------------------------------------------------- 13.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: GoingPublic Media AG Hofmannstr. 7a 81379 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-2000 339-0 Fax: +49 (0)89-2000 339-39 E-Mail: info@goingpublic.de Internet: www.goingpublic.ag ISIN: DE0007612103 WKN: 761210 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 1352451 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1352451 13.05.2022 °