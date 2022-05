DGAP-News: KATEK SE: KATEK Group bringt erste eigene Whitelabel-Wallbox auf den Markt (deutsch)

KATEK SE: KATEK Group bringt erste eigene Whitelabel-Wallbox auf den Markt ^ DGAP-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Produkteinführung KATEK SE: KATEK Group bringt erste eigene Whitelabel-Wallbox auf den Markt 16.05.2022 / 09:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- KATEK Group bringt erste eigene Whitelabel-Wallbox auf den Markt Die hochintelligente und vollvernetzte 22kW-Wallbox ghostONE ist komplett individualisierbar und kompatibel mit nahezu allen Elektro-und Hybridmodellen. München, 16. Mai 2022 - Die KATEK SE präsentiert mit ghostONE ihr erstes Whitelabel-Produkt. Die Wallbox ist ein hochtechnologischer 22kW-eCharger, den Unternehmen komplett mit ihrer eigenen Markenidentität individualisieren können. Alle Schritte von der Entwicklung über Rapid Prototyping, Materialmanagement, Produktion, Prüftechnik, Final Assembly, Logistik und Aftersales deckt die KATEK-Gruppe selbst ab. Ziel war es, den Kunden eine hochtechnologische, State-of-the-Art-Wallbox zu liefern, die alle zukunftsrelevanten Innovationen mit stylischem Design vereint. Die Wallbox wird von der KATEK-Marke eSystems entwickelt und in der KATEK-Gruppe produziert. "Wir zeigen mit ghostONE, wie gut die verschiedenen Steps des Produktentstehungszyklus ineinandergreifen und bieten unseren Kunden eine vollentwickelte Lösung an. Dabei profitieren wir auch vom umfassenden Solar- und Energie-Knowhow unseres Steca-Portfolios. Die Wallbox ist erst der Anfang einer spannenden Reise an individualisierbaren Whitelabel-Lösungen für unsere Kunden", sagt Golo Wahl, Group Director Business Development der KATEK SE. Hochintelligente Wallbox mit Remote-Service und LTE-Konnektivität Vollständig vernetzt und hochintelligent mit Fernverwaltung und Konnektivität über Ethernet, WiFi und LTE - ghostONE macht das möglich. Bei der Entwicklung haben die Experten darauf geachtet, dass die Wallbox auf typische Alltagssituationen vorbereitet ist. Zum Beispiel, wenn in Parkhäusern oder auf Parkplätzen Ethernet-Verbindung nicht möglich ist. Kunden können die Wallbox im modularen Baukastensystem bestellen - von der Lieferung der Steuerplatine bis hin zum kompletten Produkt einschließlich Validierung und Zertifizierung. Wer umfassendere Design-Anpassungen bei der Wallbox haben möchte, kann auch ein vollkommen eigenständiges Gehäusedesign beauftragen. Die Funktionen der vollvernetzten AC-Wallbox ghostONE im Überblick: - Vollständige Umsetzung der ISO15118 - PV-Eigenbedarfsladen - Laden nach Tarifplan - Netzdienliches Laden über SMGW / Cloud - Konnektivität via Ethernet / Wi-Fi /LTE (optional) - Integrierte Sicherheitsfunktion DC RCD 6mA - Human Machine Interface via LED Status - Autorisierung via Plug 'n Charge über ISO15118, Autocharge, RFID - OTA SW-Updates mit On-Demand Features - Remote Management via Web App, Mobile App, OCPP 1.6, OCPP 2.0.1, EEBUS - Integriertes Home-Energy-Management-System mit Energiezähler-Auslesung, MODBUS/TCP, Lokales Lastmanagement - Optional: MID-Konformität, "Eichrecht"-Konformität Weitere Informationen und Bestellung unter https://www.ghost-charger.com. Über KATEK Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Über KATEK Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit über 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und Osteuropa. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com/. Kontakt KATEK Investor Relations Ramona Kasper Group Head Marketing & Communications ir@katek-group.com + 49 160 970 88 676 