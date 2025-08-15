UnitedHealth lockt Warren Buffett an

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Rallye des Dow Jones wird vorrangig durch UnitedHealth getragen. Warren Buffett’s Berkshire Hathaway hat Aktien im Wert von rund $1,5 Mrd. erworben. Der Nasdaq wird wiederum durch die flauen Aussichten von Applied Materials belastet. Ansonsten sehen wir erneut Zeichen, dass der Inflationsdruck zunimmt. Die Importpreise sind im Juli so stark gestiegen wie zuletzt im Juli 2024. Ein Signal, dass ausländische Exportunternehmen die höheren US-Zollkosten an amerikanische Unternehmen und Verbraucher weiterreichen. Die Einzelhandelsumsätze für den Juli lagen leicht über den Zielen, und vor allem wurden auch die Daten für den Juni nach oben revidiert.



00:00 Intro

00:32 Portfolio Warren Buffett: UnitedHealth u.a. Entwicklungen

04:02 Treffen Putin & Trump | Ölpreise und Rheinmetall reagieren

05:12 Inflations-Druck nimmt zu | Anstieg bei Importpreisen

08:16 Ausblick nächste Woche: Jackson Hole Tagung u.m.

12:21 Applied Materials (inkl. Analysten) | SanDisk

14:33 Meldungen: Apple (inkl. Analysten) | Intel | Trade Desk | Eli Lilly

17:40 Analysten: Salesforce | Cisco | Coinbase | Dell | General Electric

18:21 Heute 16 Uhr: Q&A zu Zyklenanalyse mit Lars von Thienen