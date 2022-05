IRW-News: Lithium Chile Inc.: Lithium Chile schließt die angekündigte Privatplatzierung von 27.900.000 $ zu 0,95 $ mit der CHENGXIN LITHIUM GROUP ab und erweitert sein Entwicklungsprogramm auf Salar de Arizona, Argentinien von drei Bohrlöchern auf sieben

IRW-PRESS: Lithium Chile Inc.: Lithium Chile schließt die angekündigte Privatplatzierung von 27.900.000 $ zu 0,95 $ mit der CHENGXIN LITHIUM GROUP ab und erweitert sein Entwicklungsprogramm auf Salar de Arizona, Argentinien von drei Bohrlöchern auf sieben

Lithium Chile schließt die angekündigte Privatplatzierung von 27.900.000 $ zu 0,95 $ mit der CHENGXIN LITHIUM GROUP ab und erweitert sein Entwicklungsprogramm auf Salar de Arizona, Argentinien von drei Bohrlöchern auf sieben

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Calgary, AB - 16. Mai 2022 - Lithium Chile Inc. (Lithium Chile oder das Unternehmen) (TSXV: LITH - WKN: A2JAHX - FRA: KC3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 0,95 $ mit der Chengxin Lithium Group ("Chengxin") erfolgreich abgeschlossen hat. Mit den 27.900.000 $, die zum bestehenden Betriebskapital des Unternehmens in Höhe von etwa 15.000.000 $ hinzukommen, verfügt das Unternehmen über einen noch nie dagewesenen Barbestand von 43.000.000 $. Das Unternehmen befindet sich in einer starken finanziellen Position, um bestehende Explorationsprojekte zu beschleunigen, und verfügt über die finanzielle Flexibilität, um weitere Möglichkeiten zu verfolgen.

In Anbetracht des gesunden Betriebskapitals des Unternehmens und der beträchtlichen Ressourcen, die aus der ersten Bohrung gemeldet wurden, freut sich Lithium Chile auch, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Phase-2-Erschließungsprogramm (siehe Pressemitteilung vom 14. Februar 2022) auf dem unternehmenseigenen Grundstück Arizaro erweitert. Das Programm wurde von drei Explorationsbohrungen auf vier Explorationsbohrungen und bis zu drei zusätzliche Produktionsbohrungen erweitert. Dieses erweiterte Programm, für das nun ein Budget von 4.000.000 US-Dollar veranschlagt ist, wird von der Chengxin Lithium Group in vollem Umfang unterstützt und mitgetragen. Das Ziel von Chengxin ist es, das unternehmenseigene Grundstück Salar de Arizaro so schnell wie möglich in Produktion zu bringen. Es wurden zwei Bohrgeräte unter Vertrag genommen und ein vorübergehendes Lager angemietet, um die Bohrunternehmen und die Techniker des Unternehmens unterzubringen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrungen bald beginnen werden; die Verzögerungen sind eine Folge der erheblichen Zunahme der Aktivitäten in der gesamten Lithiumindustrie.

Abbildung #1 - Phase 2 Explorationskampagne - Vorgeschlagene Bohrlochstandorte, Arizaro, Argentinien

Lithium Chile führt derzeit ein einzigartiges metallurgisches Testprogramm an seinem zukünftigen Produktionsbohrloch durch, um den richtigen Ansatz für die direkte Lithiumgewinnung zu definieren. Das Unternehmen arbeitet mit Chengxin an einem innovativen Versuch mit der modernsten Harztechnologie auf Titanoxidbasis.

Abbildung #2 - Soleproben, die bei Alex Stewart International, Argentinien, entnommen wurden

Neben dem geplanten Erschließungsprogramm des Unternehmens auf den zentralen Salar de Arizaro-Claims hat das Unternehmen auch eine Genehmigung für eine Explorationsbohrung auf dem südlichsten Claim auf Arizaro erhalten. Das Bohrloch wird sich in einem Gebiet befinden, in dem etwa 70 % des Süßwassers in das Becken fließt. Dies wird die erste Süßwasserbohrung auf dem Salar de Arizaro sein und dem Unternehmen einen bedeutenden Vorteil verschaffen, wenn das Grundstück in Richtung Produktion geht.

Über Lithium Chile

Lithium Chile verfügt über ein Portfolio aus Lithiumgrundstücken mit einer Größe von insgesamt 69.200 Hektar, welches insgesamt 11 Salare und zwei Lagunenkomplexen in Chile sowie ein Grundstück von 23.300 Hektar in Argentinien umfasst.

Lithium Chile besitzt außerdem 5 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 20.429 Hektaren, die für eine Exploration im Gold-, Silber- und Kupferbereich interessant sind. Die Explorationsarbeiten auf Lithium Chiles Gold-, Silber- und Kupfergrundstück Carmona, das im Herzen des chilenischen Mega-Porphyr-Gold-, Silber und Kupfer-Gürtels liegt, laufen aktuell.

Die Stammaktien von Lithium Chile sind an der TSX-V unter dem Symbol "LITH" und an der OTC-BB unter dem Symbol "LTMCF" notiert.

Für weitere Informationen zu Lithium Chile Inc. kontaktieren Sie bitte:

Steven Cochrane

President & CEO

steve@lithiumchile.ca

oder alternativ:

Jose de Castro Alem

Manager Argentinien

jdecastroalem@gmail.com

oder alternativ:

Michelle DeCecco

Vice President of Corporate Development

michelle@lithiumchile.ca

Tel. 403-390-9095

