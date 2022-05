AMERICAN EXPRESS - Spannung steigt

American Express Co. - WKN: 850226 - ISIN: US0258161092 - Kurs: 156,430 $ (NYSE)

Die Aktie des amerikanischen Kreditkartenunternehmens befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde immer wieder durch größere Korrekturen unterbrochen. Nach einer solchen Korrektur fand die Aktie im März 2020 ein Tief bei 67,00 USD. Danach startete eine besonders steile Rallyphase.

Die führte die Aktie am 16. Februar 2022 auf das aktuelle Allzeithoch bei 199,55 USD. Bereits nach dem Vorgängerhoch bei 189,03 USD vom 22. Oktober 2021 setzte eine Topbildung in Form einer SKS. Diese vollendete der Wert am 11. Mai 2022 mit dem Fall unter die Nackenlinie. Einen Tag später geriet der Wert deutlich unter Druck, verteidigte aber die Unterstützung bei 149,89 USD. Nach einer kurzen scharfen Erholung an die Nackenlinie gab der Aktienkurs gestern wieder etwas nach. Die Nackenlinie verläuft aktuell bei 160,29 USD.

Weitere Verkaufswelle droht

Sollte die Aktie von American Express unter 149,89 USD abfallen, dann würde die Vollendung der SKS-Topformation bestätigt werden. In diesem Fall wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung 123,50 USD zu rechnen.

Sollte der Wert allerdings über die Nackenlinie über 160,29 USD ausbrechen, würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. In einem ersten Schritt wäre ein Anstieg in Richtung 171,23 USD und damit an den EMA 200 möglich. Später könnte der Wert in Richtung 189,03 USD ansteigen.

Fazit: Die Aktie von American Express befindet sich in einer kritischen Situation. Die Bären haben das bessere Blatt, aber die Bullen sind noch nicht chancenlos.

Zusätzlich lesenswert:

LPKF LASER - Es ist soweit!

SCHLUMBERGER - Hier muss die Aktie drüber!

LEIFHEIT – Jetzt kaufen die Insider!

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants. Jetzt Rocco Gräfes Aktien- und DAX-Tradingservice abonnieren

American Express

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)