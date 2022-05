DGAP-News: EnviTec Biogas verzeichnet im Geschäftsjahr 2021 neue Rekordwerte bei Gesamtleistung, Umsatz und Ergebnis (deutsch)

EnviTec Biogas verzeichnet im Geschäftsjahr 2021 neue Rekordwerte bei Gesamtleistung, Umsatz und Ergebnis

EnviTec Biogas verzeichnet im Geschäftsjahr 2021 neue Rekordwerte bei Gesamtleistung, Umsatz und Ergebnis * Gesamtleistung steigt um 21,5 % auf 275,8 Mio. Euro * Umsatzerlöse wachsen um 36,5 % auf 262,4 Mio. Euro * EBITDA erhöht sich weiter auf 37,8 Mio. Euro (2020: 32,1 Mio. Euro); EBT in Höhe von 23,3 Mio. Euro (2020: 17,2 Mio. Euro) * Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021: 1,00 Euro je Aktie * Weiteres Ergebniswachstum trotz bestehender Unsicherheiten prognostiziert Lohne, 17. Mai 2022 - Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 die ursprünglichen Erwartungen deutlich übertroffen und das bislang beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. Mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 23,3 Mio. Euro übertraf die Gruppe den Vorjahreswert von 17,2 Mio. Euro um 35,8 %. Wesentlicher Treiber war die besser als erwartete operative Entwicklung in den Segmenten Anlagenbau und Eigenbetrieb, die das Ergebnis deutlich positiv beeinflusst haben. In dem mit einem Anteil von 57,4 % größten Segment Eigenbetrieb legten die Erlöse um 36,7 % auf 150,7 Mio. Euro zu. Die Gesamtleistung erhöhte sich ebenfalls deutlich auf 153,5 Mio. Euro (Vorjahr: 116,0 Mio. Euro). Im Service-Bereich stiegen die Umsätze um 4,1 % auf 41,6 Mio. Euro (Vorjahr: 40,0 Mio. Euro). Die Gesamtleistung verbesserte sich um 2,0 Mio. Euro auf 43,7 Mio. Euro (Vorjahr: 41,7 Mio. Euro). Besonders gut entwickelte sich das Segment Anlagenbau (inkl. Holding), wo sich die Umsätze um 66,5 % auf 70,1 Mio. Euro erhöhten. Die Gesamtleistung lag bei 78,6 Mio. Euro gegenüber 69,2 Mio. Euro im Vorjahr. Die sehr gute Entwicklung auf Segmentebene führte zu einem Anstieg der Konzernumsätze um 36,5 % auf 262,4 Mio. Euro (Vorjahr: 192,3 Mio. Euro). Auch die Konzerngesamtleistung, die zusätzlich den Wert der noch im Bau befindlichen Projekte erfasst, stieg deutlich und verzeichnete ebenso wie Umsatz und Ergebnis einen erneuten Rekordwert von 275,8 Mio. Euro. Mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 37,8 Mio. Euro wurde der starke Wert des Vorjahres abermals übertroffen (2020: 32,1 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) verbesserte sich in der Berichtsperiode von 16,7 Mio. Euro auf 23,0 Mio. Euro ebenfalls deutlich. Die EBIT-Marge lag bei 8,8 % (Vorjahr: 8,7 %). Der Konzernjahresüberschuss der EnviTec Gruppe kam auf 16,9 Mio. Euro (Vorjahr: 12,3 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie für das Jahr 2021 beträgt 1,14 Euro (Vorjahr: 0,83 Euro). Vorstand und Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG schlagen aufgrund der guten Ergebnisentwicklung vor, für das Geschäftsjahr 2021 erneut eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie auszuschütten. Zum 31. Dezember 2021 betrug die Bilanzsumme des EnviTec Konzerns 252,8 Mio. Euro, was einem Anstieg um 14,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresstichtag entspricht. Trotz gestiegener Bilanzsumme verfügte EnviTec zum Bilanzstichtag mit 53,0 % über eine nach wie vor komfortable Eigenkapitalquote (31. Dezember 2020: 55,8 %), welche ein starkes Fundament für die weitere erfolgreiche Expansion auf den internationalen Biogasmärkten bildet. Gegenüber dem Jahresende 2020 stieg der Auftragsbestand um 19,4 % auf 169,6 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 142,1 Mio. Euro). Davon sind 112,2 Mio. Euro bereits in Bau und teilweise in der Bestandsänderung berücksichtigt. Jörg Fischer, Finanzvorstand der EnviTec Biogas AG: "Nach unserem Rekordjahr 2021 sind wir auch ins neue Geschäftsjahr erfolgreich gestartet. Insbesondere im Anlagenbau ist die Auslastung sehr hoch. Und auch der Service und der Eigenbetrieb haben sich bislang sehr zufriedenstellend entwickelt. Herausfordernd sind gleichwohl die Lieferkettenproblematiken sowie der starke Preisanstieg für Rohstoffe und Anlagengüter, so dass unsere generell sehr positiven Geschäftsaussichten mit einigen Unsicherheiten behaftet sind." Im laufenden Jahr liegt der Fokus neben dem laufenden Geschäft insbesondere auf der Erschließung des neuen Geschäftsfelds zur Produktion klimaneutraler, fortschrittlicher Biokraftstoffe. Ab dem ersten Quartal 2023 sollen in der von EnviTec erworbenen deutschlandweit größten Biogasanlage, dem BioEnergie Park Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern), schrittweise bis 9.600 to an aufbereitetem Bio-LNG (Liquefied Natural Gas) für einen grüneren Schwerlastverkehr produziert werden. Olaf von Lehmden, CEO der EnviTec Biogas AG: "Biokraftstoffe haben das Potenzial einen erheblichen Beitrag zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs in Deutschland zu leisten. Wir werden als einer der größten Biogasanlagenbetreiber in Deutschland hier eine Vorreiterrolle einnehmen und allein mit unserer ersten Anlage in Güstrow ab 2023 ein zusätzliches Umsatzpotenzial in zweistelliger Millionenhöhe generieren." Für das laufende Jahr geht das EnviTec Management davon aus, beim Ergebnis vor Steuern (EBT) eine nochmal verbesserte Bandbreite von 27-30 Mio. Euro zu erreichen. Ausschlaggebend für das Erreichen der wirtschaftlichen Ziele wird der Verlauf der Corona-Pandemie, die Auswirkungen des Ukrainekrieges sowie der Geschäftsverlauf in den wichtigsten internationalen Märkten des Anlagenbau-Segments sein. Der vollständige Geschäftsbericht 2021 ist abrufbar unter: https://www.envitec-biogas.de/unternehmen/investor-relations/ir-publikationen Über die EnviTec Biogas AG Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung. Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2021 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 262,4 Mio. Euro und ein EBT von 23,3 Mio. Euro. Kontakt: Katrin Hackfort EnviTec Biogas AG Telefon: +49 25 74 88 88 - 810 E-Mail: k.hackfort@envitec-biogas.de Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: EnviTec Biogas AG Industriering 10a 49393 Lohne Deutschland Telefon: +49 (0) 44 42 - 80 65 0 Fax: +49 (0) 44 42 - 80 65 103 E-Mail: info@envitec-biogas.de Internet: www.envitec-biogas.de ISIN: DE000A0MVLS8 WKN: A0MVLS Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1354535 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1354535 17.05.2022 °