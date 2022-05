OTS: Rencore GmbH / Rencore sammelt EUR 3,75 Millionen in einer ...

Rencore sammelt EUR 3,75 Millionen in einer Serie-A-Finanzierungsrunde ein und festigt Stellung im Cloud Collaboration Governance Markt (FOTO) München (ots) - Der Münchner Softwareanbieter sichert sich die Finanzierung durch den deutschen Investor Capnamic, um den Betrieb seiner Governance-Lösungen im rasanten wachsenden Cloud-Collaboration-Markt weiter zu skalieren. Rencore, der Anbieter von preisgekrönter Software für Cloud-Collaboration Governance, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 3,75 Millionen Euro bekannt. Die Runde wurde von dem renommierten deutschen Venture-Capital-Investor Capnamic angeführt und kommt für Rencore zu einem perfekten Zeitpunkt: sie wird das Unternehmen dabei unterstützen, seine gute Position im rasant wachsenden Markt für Cloud Collaboration Governance Software weiter zu festigen und auszubauen. Rencore hat rechtzeitig auf die digitale Disruption reagiert, die viele Organisationen seit zwei Jahren gezwungenermaßen durchleben, und bietet Unternehmen aller Größen ein einfaches und effektives Tool, um den Weg in die Cloud zu steuern und kontrolliert zu begleiten. Der langfristige digitale Wandel führte zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Cloud Collaboration Software wie Microsoft 365, der bis 2026 voraussichtlich 66,92 Milliarden US-Dollar erreichen wird - seit 2020 bereits einen Anstieg von 35,14 Milliarden US-Dollar. Rencores preisgekröntes Produkt Rencore Governance ermöglicht es Kunden des Unternehmens, eine zukunftssichere und effiziente Cloud Collaboration Governance-Strategie durchzusetzen. Mit der Finanzierung wird Rencore sein Produktangebot skalieren um noch mehr mittelständische Unternehmen sowie Konzerne auf der ganzen Welt zu erreichen. Rencore plant, sein Team deutlich zu vergrößern und einen soliden Partnerkanal zu etablieren, um seinen Platz als Marktführer im Bereich der Cloud Collaboration Governance weiter zu festigen. Weltweit ist die Nachfrage nach mehr Transparenz über alle Microsoft 365-Dienste hinweg, mehr Automatisierung alltäglicher Aufgaben und mehr Kosteneffizienz in der Governance von Unternehmen, ungebrochen. "Wir sind begeistert, dass wir diese Series-A-Finanzierungsrunde mit Capnamic abschließen konnten", sagte Matthias Einig, CEO und Mitbegründer von Rencore. "Capnamic ist nicht nur finanziell investiert, sondern auch sehr erfahren darin, Technologie-Start-ups und insbesondere SaaS-Anbietern zu helfen, die nächste Stufe zu erreichen. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch Barbara Dombay vom Investorennetzwerk BayStartUP, die diese Partnerschaft erst ermöglicht und uns immer optimal unterstützt hat." "Capnamic teilt unsere Begeisterung für die Ambition, die Führungsposition am Markt für Cloud Collaboration Governance Software weiter auszubauen", sagt Torsten Mandelkow, CTO und Mitbegründer von Rencore. "Durch die Grundlagen, die wir in den letzten zwei Jahren geschaffen haben, sind wir nun im Stande, mit der Investition deutlich stärker zu expandieren, um der gestiegenen Marktnachfrage gerecht zu werden. Ich freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit mit Christian Siegele und seinem Team, um Rencore zur nächsten deutschen Erfolgsgeschichte in ihrem Portfolio zu machen." Christian Siegele, Managing Partner bei Capnamic: "Die zunehmende Verlagerung der IT-Ausgaben in die Cloud erhöht den Druck auf Unternehmen, einen sicheren und effizienten Betrieb ihrer Cloud-Anwendungen zu gewährleisten. Bereits heute setzen namhafte Unternehmen weltweit hierfür auf die Governance-Lösung von Rencore, was deren Technologieführerschaft untermauert. Wir freuen uns darauf, das passionierte Team rund um Matthias und Torsten bei der Etablierung von Rencore als "globalen Champion" für Cloud Collaboration Governance-Lösungen zu unterstützen." Über Rencore Rencore ist ein B2B-Softwareunternehmen, das preisgekrönte Lösungen anbietet, die für Unternehmen unerlässlich sind, um die Kontrolle über Microsoft Office 365, SharePoint, Teams, Azure, die Power Platform und vieles mehr zu behalten. Rencore befähigt Unternehmen, die Risiken eines unkontrollierten Plattformwachstums und unkontrollierter Aktivitäten zu erkennen, zu verwalten und zu mindern, indem wertvolle Einblicke, Ratschläge und Tools zur Skalierung des Betriebs durch Automatisierung bereitgestellt werden. Über Capnamic Capnamic gehört zu Europas führenden Early-Stage Venture Capital-Investoren mit Sitz in Köln, Berlin und München. Der VC investiert in herausragende Teams aus dem deutschsprachigen Raum von Pre-Seed bis Series A. Zu den Investments von Capnamic gehören unter anderem Unternehmen wie LeanIX, Staffbase, Adjust (Exit an Applovin), parcelLab oder Capmo. Alle Portfoliounternehmen können von dem einzigartigen Netzwerk globaler Investoren und Industriepartnern von Capnamic, sowie von hands-on Support, Mentoring und Wissensaustausch profitieren. Das umfangreiche Know-how des Capnamic-Teams basiert auf mehr als 100 Beteiligungen, zahlreichen erfolgreichen Trade-Sales und IPOs sowie eigenen unternehmerischen Erfahrungen im Investmentteam. Capnamic wird von Jörg Binnenbrücker (@bibrue), Olaf Jacobi (@olafjacobi), Christian Knott und Christian Siegele als Managing Partner geführt. Über das BayStartUP Investorennetzwerk BayStartUP ist das bayerische Startup-Netzwerk für Gründer, Investoren und Unternehmen. Mit den Bayerischen Businessplan Wettbewerben, einem umfangreichen Coaching-Angebot und Europas größtem Investoren-Netzwerk unterstützt es Startups bei der Optimierung ihrer Strategie, dem Aufbau ihres Unternehmens und der Suche nach Gründungs- und Wachstumskapital. Für private und institutionelle Investoren sichert BayStartUP einen qualifizierten Dealflow und bietet Startup-Insights auf exklusiven Business-Angel-Meetings und Investorenkonferenzen. Mit bundesweiten Startup-Industrie-Matchings und konzeptionellen Angeboten berät BayStartUP etablierte Unternehmen bei der Entwicklung geeigneter Strategien für die Zusammenarbeit mit Startups. Über BayStartUP haben Gründer Kontaktchancen zu über 300 aktiven Business Angels sowie mehr als 150 institutionellen Investoren. Seit 2015 vermittelte BayStartUP 377 Mio. Euro Kapital in 362 aktiv betreuten Finanzierungsrunden in den Phasen Pre-Seed, Seed oder Series A. Durch BayStartUP begleitete Unternehmen sind mit über 13.100 Mitarbeitern am Markt aktiv und erwirtschaften einen Umsatz von fast 1,4 Mrd. Euro (Stand 2017). Darunter sind zehn Börsengänge und Erfolgsgeschichten wie Flixbus, eGym, Magazino, Exasol, Voxeljet, numares, Transporeon, die va-Q-tec AG oder VIA Optronics. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: rencore.com