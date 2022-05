Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Landtagswahlen

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Landtagswahlen:

"Zuerst das Saarland, dann Schleswig-Holstein und am Sonntag Nordrhein-Westfalen: Erkennbar sind - bei allen Besonderheiten - ein paar Trends. So wurden die politischen Ränder von den Wählerinnen und Wählern durchweg gestutzt. (.) In der stärker gewordenen Mitte sind die Grünen die Partei der Stunde. Bei aller landespolitischen Kompetenz - sie haben den Lohn eingefahren für die starke Performance von Robert Habeck und Annalena Baerbock in der Bundesregierung. Hieß es im Herbst noch, die Grünen hätten sich in den Ampel-Verhandlungen von der FDP über den Tischen ziehen lassen, ist jetzt alles anders: Baerbock wie Habeck wachsen in der Ukraine-Krise, sie übernehmen Verantwortung, zeigen Empathie. Vor allem aber erklären sie ihr Tun."/yyzz/DP/he