Trading-Chance: Procter & Gamble sendet bullische Signale

Procter & Gamble ist nicht die dynamischste Aktie im Dow Jones. Aber wenn das potenzielle Kurspotenzial nicht spannend genug wirkt, kann man es mit einem Hebel ja spannender machen. Eine Trading-Chance Long!

Die durchschnittliche Einschätzung der Analysten für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble lautet „Übergewichten“. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 170 US-Dollar. Dass klingt nicht umwerfend, da kommen vor allem Aktien aus Wachstumsbrachen im Hightech-Bereich weitaus besser weg. Aber wir bewegen uns nicht in einem Umfeld, das man zuvor jahrelang als „normal“ ansah. Konservativ, das ist in einer Situation wie dieser „sexy“ - und eine Aktie wie die von Procter & Gamble auf einmal interessant.

Chance auf stabilen Umsatz und gute Dividende: So etwas zieht derzeit

Allzu viele US-Aktien aus dem Flaggschiff-Index Dow Jones sind nicht mehr in einem Aufwärtstrend unterwegs. Diejenigen Investoren, die trendkonform investieren, klammern sich an diese eher wenigen Werte. Dass die dadurch schon recht hoch bewertet sind, ist zwar richtig, aber:

Man setzt nicht zu Unrecht darauf, dass diese Bewertung noch weiter zulegen kann, alleine, weil es an Alternativen fehlt, wenn es darum geht, Kapital in Aktien umzuschichten, die die Chance auf relativ stabile Unternehmensumsätze bieten und zugleich eine gute Dividende zahlen, wie es bei Procter & Gamble der Fall ist. P&G brachte mit den quartalsweise ausgeschütteten Dividenden zuletzt eine Rendite von über zwei Prozent ein – für US-Aktien durchaus ansehnlich.

200-Tage-Linie getestet und verteidigt

Diesen Run in konservative Aktien hatten wir bereits zu Jahresbeginn erlebt. Dabei hat die Procter & Gamble-Aktie im Januar ein Rekordhoch von 165,35 US-Dollar erreicht, drehte aber dann nach Ausbildung eines Topps erst einmal nach unten ab. Das führte zu einem Test der vor allem für mittel- und langfristige Investoren als Scheidemarke zwischen bullisch und bärisch wichtigen 200-Tage-Linie. Die zwar im März kurz unterboten, dann aber umgehend zurückerobert wurde, wie wir im Chart sehen. Das führte zu einem erneuten Anlauf an das bisherige Hoch … und das Spiel wiederholte sich:

Die Aktie erreichte die Hochs vom Jahresanfang durch Käufe als Reaktion auf die am 20. April vorgelegte Quartalsbilanz. Wieder ging es nicht nach oben durch, wieder fiel die Aktie an die 200-Tage-Linei zurück … und wieder hielt sie. Diesmal sogar ohne einen Schlusskurs unterhalb dieser aktuell bei gut 151 US-Dollar verlaufenden Linie. Am vergangenen Donnerstag und Freitag wurde die Linie touchiert, beide Male kamen Käufe auf, am Montag zog sie nach oben. Eine ideale Basis für einen Long-Trade, den man zudem mit einem gezielt hautengen Stop Loss absichern kann … und sollte.

Gezielt enger Stop Loss, dafür ein wenig mehr Hebelwirkung

Eine perfekt verteidigte 200-Tage-Linie, dazu ein bullisches, markttechnisches Signal im Stochastik-Oszillator, den wir im Chart unten mit eingeblendet haben, das ist eine Vorlage, die definitiv „sitzen“ muss. Sollte die Aktie auch nur erneut auf die 200-Tage-Linie zurücksetzen, wäre das bereits ein kritisches Signal. Daher ist es möglich, hier einen Stop Loss minimal unter diese Linie, aber noch knapp über die Tagestiefs des vergangenen Donnerstags und Freitags zu platzieren, womit man das Chance/Risiko-Verhältnis aufbessert. Denn als Kursziel sollte man realistischerweise einen erneuten Test des bisherigen Rekordhochs annehmen und nicht darauf wetten, dass es diesmal auch überboten wird.

Wir haben dazu ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas herausgesucht, das mit einem Basispreis & K.O.-Level bei 117,261 US-Dollar per Montagabend einen Hebel von knapp vier auswies. Den Stop Loss würden wir bei 3,32 US-Dollar ansiedeln, das entspräche - beim aktuellen Euro/US-Dollar-Kurs von 1,0430 - etwa einem Kurs von 151 US-Dollar in der Aktie. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats der BNP Paribas lautet PN0VZU.

PS: Hinweis auf die Trading-Chance Long auf Amgen

Der US-Markt an sich zeigt sich zwar weiterhin eher wackelig, aber die Amgen-Aktie ist zuletzt gut gelaufen. Der Kurs hat sich mittlerweile einer bei knapp 247 US-Dollar liegenden Widerstandslinie angenähert. Wir würden die Gelegenheit nutzen, um den Stop Loss des am 5. Mai im Zuge einer „Trading-Chance“ vorgestellten Long-Zertifikats WKN TR9YZ7 auf den Einstiegskurs anzuheben!

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 164,90 US-Dollar, 165,35 US-Dollar

Unterstützungen: 151,29 US-Dollar, 149,88 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Procter & Gamble

Basiswert Procter & Gamble WKN PN0VZU ISIN DE000PN0VZU6 Basispreis 117,261 US-Dollar K.O.-Schwelle 117,261 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 4,03 Stop Loss Zertifikat 3,32 Euro

