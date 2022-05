DGAP-News: Abivax kündigt ordentliche und außerordentliche Jahreshauptversammlung für den 9. Juni 2022 an und stellt Sitzungsunterlagen bereit (deutsch)

Abivax kündigt ordentliche und außerordentliche Jahreshauptversammlung für den 9. Juni 2022 an und stellt Sitzungsunterlagen bereit

Abivax kündigt ordentliche und außerordentliche Jahreshauptversammlung für den 9. Juni 2022 an und stellt Sitzungsunterlagen bereit PARIS, Frankreich, 18. Mai 2022 - 18:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die das Immunsystem zur Behandlung von entzündlichen und viralen Erkrankungen sowie Krebs modulieren, setzt seine Aktionäre heute darüber in Kenntnis, dass die ordentliche und außerordentliche Jahreshauptversammlung am 9. Juni 2022 um 10:00 Uhr (MESZ) in den Büros von Dechert (Paris) LLP, 32 rue de Monceau in Paris, Frankreich, stattfinden wird. Die mit der Hauptversammlung in Verbindung stehenden Dokumente und Informationen sowie die Stimmzettel wurden für die Aktionäre, entsprechend der in Frankreich geltenden Vorschriften, auf der Website des Unternehmens bereitgestellt. Die Unterlagen sind ausschließlich in französischer Sprache verfügbar. ***** Über Abivax (www.abivax.com) Abivax, ein Unternehmen mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, entwickelt neuartige Therapien, die das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit chronischen Entzündungserkrankungen, viralen Infektionskrankheiten und Krebs mobilisieren. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und Montpellier, hat zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung: ABX464 zur Behandlung schwerer entzündlicher Erkrankungen und ABX196 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.