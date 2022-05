DGAP-News: EQUITS GmbH: EQUI.TS GmbH (19.05.2022) bestätigt Anlageurteil HALTEN für Viscom AG – Strukturwandel treibt Nachfrage - 22er Guidance bestätigt - Makro-Indikatoren trüben sich weiter ein

DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Research Update

EQUITS GmbH: EQUI.TS GmbH (19.05.2022) bestätigt Anlageurteil HALTEN für Viscom AG – Strukturwandel treibt Nachfrage - 22er Guidance bestätigt - Makro-Indikatoren trüben sich weiter ein



19.05.2022

positive Geschäftsgang setzte sich im Q1/22 fort. Die betrieblichen Frühindikatoren – insbesondere der rekordhohe Ordereingang und Bestellvorrat im Q1/22 - liefern eine sehr solide Basis für einen erfreulichen Geschäftsgang in den kommenden Monaten. Der Q1/22-Ordereingang zeigte eine Belebung mit € 25,5 Mio. (+22,8 % YoY) und profitierte in allen Regionen von hohem – insbesondere aus dem Non-Automotive-Segment stammenden - Interesse. Davon profitierte auch der Arbeitsvorrat, der in Q1/22 auf € 33,59 Mio. (+39,8 % YoY) – ein vergleichsweise hohes Niveau - ausgebaut wurde. Zeitgleich gelang es mit dem Q1/22-Umsatz in Höhe von € 20,82 Mio. die vergleichsweise schwachen Erlöse des Q1/21 um rund € 5 Mio. zu übertreffen und somit einen durchaus starken Jahresstart abzuliefern, der ohne störende Einflüsse in den Lieferketten und die aufgetretenen Logistik-Hindernisse noch stärker hätte ausfallen können. Somit sieht sich das Management auf gutem Wege, die nun bestätigte 22er Guidance zu erfüllen.



Es sind auch die Makroindikatoren, die aber zur Vorsicht mahnen. In diesem Zusammenhang wird die Null-Corona-Politik in China immer kritischer gesehen. Neben den operativen Hemmnissen wird der inflationäre Kostendruck spürbarer. In den G7 Ländern könnte u.E. das Konsumentenvertrauen weiter sinken, wenn die schmerzlichen Einschnitte beim verfügbaren Einkommen spürbar werden. Die G7-Regierungen haben das erkannt und wollen - wie zur Corona-Bekämpfung – fiskalisch antworten.





Die Anlageempfehlung lautet unverändert "Halten“ - sie wird durch eine zurück­gekommene Peerbewertung gestützt.





