IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan: Aktueller Stand der Rogers Creek-Transaktion

Calgary, Alberta - 19. Mai 2022 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Abtretungsvereinbarung (die Vereinbarung) für den Verkauf des Projekts Rogers Creek an Cascade Copper Corp. (Cascade Copper) unterzeichnet hat. Die Transaktion sieht den Verkauf des unternehmenseigenen Projekts Rogers Creek im Austausch gegen 5.000.000 Stammaktien von Cascade Copper vor. Cascade Copper ist ein privates, in Alberta eingetragenes Unternehmen, das im Laufe des Jahres einen Börsengang zur Notierung seiner Stammaktien an einer kanadischen Börse beabsichtigt. Das Board of Directors des Unternehmens hat den 31. Mai 2022 als Stichtag für die Ausschüttung von 5.000.000 Stammaktien von Cascade Copper an die Aktionäre des Unternehmens festgelegt. Die Ausschüttung der Stammaktien von Cascade Copper war ursprünglich als Ausgliederungstransaktion über einen Arrangement-Plan strukturiert, wie am 29. September 2021 bekannt gegeben wurde. Das Management hat jedoch entschieden, dass der Verkauf von Rogers Creek im Rahmen der Vereinbarung ein kostengünstigerer Ansatz für die Ausschüttung der Stammaktien von Cascade Copper an die Aktionäre sei.

Jeder zum Geschäftsschluss am 31. Mai 2022 eingetragene Aktionär erhält am Ausschüttungstag eine Stammaktie von Cascade Copper für jede 6,5384044 Stammaktien des Unternehmens in seinem Besitz. Die Aktiendividende wird voraussichtlich etwa zum Zeitpunkt des Abschlusses des Börsengangs durch Cascade Copper an die Aktionäre des Unternehmens ausgeschüttet. Es besteht kein Handelsbedarf für die Aktionäre, um die Stammaktien von Cascade Copper im Rahmen der Dividendenausschüttung zu erhalten.

Der Abschluss dieser Transaktion bedeutet, dass wir den Wert des Projekts Rogers Creek für unsere Aktionäre erschließen und stellen damit sicher, dass es durch Cascade Copper den Fokus erhält, den das Projekt verdient, erklärt CEO Brodie Sutherland. Wir sind begeistert vom Potenzial von Cascade Copper und dem neuen Management des Unternehmens. Damit kann sich Tocvan auf seine Kernprojekte in Sonora (Mexiko) konzentrieren, wo wir in den letzten zwei Jahren ein enormes Wachstum verzeichnen konnten.

Über Cascade Copper und Rogers Creek

Cascade Copper ist ein neues Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Projekten mit Kupfer-Gold-Schwerpunkt in British Columbia konzentriert. Ein neues Managementteam mit umfangreicher Erfahrung in der Region plant den Börsengang von Cascade Copper an einer kanadischen Börse im Laufe von 2022.

Das Konzessionsgebiet Rogers Creek erstreckt sich über 212,34 km2 im Coastal Mountain Belt in British Columbia, rund 90 km nordöstlich von Vancouver (British Columbia). Das Projekt Rogers Creek hat sich von einem kleinen Vorkommen, das 2007 entlang einer Forststraße entdeckt wurde, zu einem Konzessionsgebiet in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium entwickelt, das Hinweise auf ein großes Mineralisierungssystem aufweist. Die Mineralisierung lagert in den miozänen Intrusionen des Cascade Magmatic Arc im Südwesten von British Columbia, die bisher nur sehr wenig anhand moderner Mittel erkundet worden sind.

In vier (4) Zielgebieten auf dem Konzessionsgebiet Rogers Creek wurden eine mit Porphyren in Zusammenhang stehende Alteration und Mineralisierung ermittelt. Die umfangreichste Alterations-/Mineralisierungszone wurde in den Zielgebieten I und II innerhalb einer Fläche von 6 km mal 2 km identifiziert, die eine weit verbreitete propylitische (Pyrit-Carbonat-Chlorit-Epidot) Alteration aufweist. In diesem Bereich liegen mehrere Phasen und Typen einer für Porphyrsysteme typischen Mineralisierung vor; sie wurden sowohl in Ausbissen an der Oberfläche als auch in Bohrkernen festgestellt.

Die bis dato interessanteste Mineralisierung wurde in Bohrloch MRC-007 (im Jahr 2011 gebohrt) festgestellt, welches 380 ppm Cu auf 150,9 Metern durchteufte. Der Prüfung von zusammenfallenden geologischen und geophysikalischen Zielen in diesem Zielgebiet anhand von Bohrungen wurde Priorität eingeräumt. Bei Anschlussarbeiten im Jahr 2019 wurde der Bohrkern mit Kurzwellen-Infrarot (SWIR) erneut protokolliert und analysiert, wobei bestätigt werden konnte, dass die Alterationstonminerale, die mit Porphyrlagerstätten einhergehen, vorliegen und mit der in Bohrloch MRC-007 erfassten Mineralisierung zunehmen.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 32 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

