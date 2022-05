Plug Power-Aktie: Wenn Realität und Fantasie perfekt verschmelzen

The Motley Fool · 19.05.2022, 07:28 Uhr

Die Plug Power-Aktie (WKN: A1JA81) war mal meine Aktie des Jahres. Dann kam der Crash und die Frage, ob die Realität jemals zur Fantasie wird aufschließen können.

Die Hürden sind hoch. Denn die Fantasie kostete vor nicht allzu langer Zeit rund 60 Euro je Aktie. Nach der Rückkehr zur Realität im Jahr 2021 hängt die Aktie bei rund 15 Euro fest (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 18.05.2022).

Der Aufprall nach einem Sturz von 75 % ist immer hart. Doch manchmal erhalten Investoren nur so die nötige Klarheit, um sich wieder verstärkt mit den Fundamenten auseinanderzusetzen.

Und an dieser Front kommt die Plug Power-Aktie neuerdings wieder ordentlich in Fahrt. Denn ein Großauftrag liefert neues Futter für den Traum einer Wasserstoff-Welt.

Ein Produkt, nach dem sich die ganze Welt die Finger lecken sollte

Im Grunde ist das Produkt hinter der Plug Power-Aktie ziemlich einfach zu verstehen. Das US-Unternehmen baut Elektrolyseur-Anlagen. Also Maschinen, die mithilfe von elektrischem Strom chemische Prozesse in Gang bringen. In diesem Fall, um Wasserstoff zu gewinnen.

Mit Wasserstoff kann man einiges anstellen. Zum Beispiel Motoren nachhaltig und klimaneutral antreiben.

Genau dieses Ziel verfolgt das Schweizer Unternehmen H2 Energy bereits seit einigen Jahren. Nun hat es einen Großauftrag erteilt, der in Nordeuropa ordentlich Schwung in den Wasserstoff-Markt bringen soll.

Jetzt kommt Bewegung in den grünen Schwerlastverkehr

Konkret geht es um eine Elektrolyseur-Anlage mit einer Gesamtkapazität von 1.000 Megawatt. Den benötigten Strom soll eine Offshore-Windfarm liefern.

Insgesamt soll die Anlage täglich 100.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren können. Nicht für die private Mobilität, sondern für den Schwerlastverkehr. 15.000 große Lkws soll die produzierte Menge nach offiziellen Angaben täglich in Fahrt bringen können.

2024 soll die Anlage an H2 Energy geliefert werden. 2025 soll die Produktion beginnen.

Die Plug Power-Aktie wäre nicht die erste Aktie, die sich erfolgreich aus einem Crash herausgräbt

Na hoppla! Das ist ganz schön viel Realität für eine Plug Power-Aktie, die vor Kurzem nicht viel mehr als den Traum von einer Wasserstoff-Welt zu bieten hatte.

Aber es wäre nicht das erste Mal, dass eine Aktie nach einem katastrophalen Absturz zurück in den grünen Bereich finden würde. Das war in Zeiten der New Economy nicht anders.

Viele Fantasie-Projekte kamen nach dem Crash im Jahr 2001 nicht mehr auf die Beine. Doch die fundamental starken Aktien überlebten und formten das digitale Zeitalter von unten neu.

Heute kennt jeder die Suchmaschinen und E-Commerce-Aktien, die damals erfolgreich Realität und Fantasie in Einklang bringen konnten. Die Plug Power-Aktie sehe ich derzeit in einem ähnlichen Fahrwasser.

Denn mit jedem neuen Großauftrag beweist das Unternehmen einmal mehr, dass Wasserstoff ein reales Produkt mit realen Chancen ist. So lange, bis Realität und Fantasie endgültig verschmelzen. Und die Plug Power-Aktie locker über 100 Euro kostet.

