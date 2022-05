ANALYSE-FLASH: UBS hebt Telia auf 'Buy' - 'Zurück auf dem Wachstumspfad'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Telia von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 38,70 auf 45,80 schwedischen Kronen angehoben. Schwedens etablierte Telekomgröße sei zurück auf Wachstumskurs, schrieb Analyst Ondrej Cabejsek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Telia setze das Programm zur Steigerung des operativen Cashflows um und biete eine Anlagechance im sich erholenden Heimatmarkt Schweden, das durch breite Konzernstärke unterstützt werde. Im dritten Quartal sollte Telia zum ersten Mal seit mindestens fünf Jahren wieder ein Wachstum der Serviceumsätze in allen Geschäftsbereichen verzeichnen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 16:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 16:24 / GMT