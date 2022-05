About You: Zahlen und Ausblick sind nicht stylish - Aktie auch nicht

Genau wie Konkurrent Zalando steht die Aktie des Online-Modehändlers nicht oben auf der Einkaufsliste der Anleger. Jetzt hat About You seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und seinen Ausblick veröffentlicht. Die gute Nachricht: Das Unternehmen will weiter wachsen. Die schlechte Nachricht: Allerdings langsamer als im Vorjahr. Damit fällt About You noch weiter auf dem Einkaufszettel der Anleger zurück. Die Aktie verliert mehr als 3 Prozent zu Handelsstart.

Umsatz alleine macht nicht glücklich

About You investiert weiter in den Ausbau seiner Geschäfte und will dadurch im seit Anfang März laufenden neuen Geschäftsjahr den Umsatz weiter ankurbeln. So soll der Erlös im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,73 Milliarden Euro im Jahr 2022/23 um 25 bis 35 Prozent auf 2,165 bis 2,338 Milliarden Euro wachsen, wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Vorlag seines Geschäftsberichtes 2021/22 in Hamburg mitteilte. Damit würde sich das Wachstumstempo im Vergleich zum Vorjahr allerdings verlangsamen.

Der Start in das neue Jahr sei solide verlaufen und About You sei zuversichtlich, auch seine Profitabilität zu verbessern, hieß es weiter. So wird beim bereinigten Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) ein Wert auf dem Vorjahresniveau von minus 70 Millionen Euro bis hin zu minus 50 Millionen Euro angepeilt. "Im Geschäftsjahr 2021/2022 haben wir unsere Wachstumsinitiativen konsequent vorangetrieben. Wir sind daher gut gerüstet, um der volatilen Marktdynamik zu trotzen", sagte Co-Chef Tarek Müller der Mitteilung zufolge. Er bestätigte das Ziel, konzernweit im Geschäftsjahr 2023/24 die Gewinnschwelle erreichen zu wollen.

Watchlist ist das höchste aller Gefühle

Wer bei den Papieren von About You an bessere Zeiten im Kurs glaubt, der dürfte noch ein ganze Zeit warten. Die einzige Erfolgsgeschichte des Online-Modehändlers auf dem Parkett ist bislang der Börsenstart. Der Ausgabepreis lag bei 23 Euro und der erste Kurs 11,3 Prozent höher bei 25,60 Euro. Das war aber auch schon fast die einzige starke Aufwärtsbewegung im Kurs. Die Zeiten das Online-Unternehmen an der Börse florieren sind aktuell definitiv vorbei. Wer zudem noch nicht profitabel arbeitet, der hat es doppelt schwer. Daher sollten Anleger die Aktie von ihrer Einkaufsliste streichen. Für uns ist das höchste aller Gefühle ein Platz auf der Watchlist - aber auch nicht sehr weit oben.

Mit Material von dpa-AFX