Siemens Energy baut Struktur um - weniger Hierarchieebenen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Energietechnikkonzern Siemens Energy stehen die Zeichen auf Umbau. Der MDax -Konzern will seine Struktur neu aufstellen und zahlreiche Hierarchieebenen abschaffen. Ab dem nächsten Geschäftsjahr, das bei Energy im Oktober beginnt, wird das bisherige Segment Gas and Power in drei Geschäftsbereiche (Business Areas) aufgeteilt, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Die Ankündigung kommt in bewegten Zeiten: Erst am Wochenende hatte Energy angekündigt, seine Windkrafttochter Gamesa komplett kaufen und von der Börse nehmen zu wollen.

Der größte der neuen Geschäftsbereiche mit zuletzt rund neun Milliarden Euro Umsatz ist "Gas Services", in den das Geschäft mit Gas- und großen Dampfturbinen samt zugehörigem Service fällt. Dahinter folgt "Grid Technologies" mit 5,8 Milliarden Euro Umsatz in den Bereichen Stromübertragung und Energiespeicherung. Kleinster Bereich ist "Transformation of Industry" mit zuletzt 3,9 Milliarden Euro Umsatz. Hier geht es um die Reduzierung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen in industriellen Prozessen - von Wasserstoff über Automation und industrielle Dampfturbinen bis hin zu Kompressoren. Zudem sollen wichtige Bereiche wie Logistik, IT und das Beschaffungswesen gebündelt werden.

Die Reduzierung der Hierarchien soll schlankere Strukturen und schnellere Entscheidungsprozesse bringen. Wo es bisher bis zu elf Hierarchieebenen gab, werden es künftig maximal sechs sein. Dadurch entfallen dem Konzern zufolge rund 30 Prozent der bisherigen Management-Positionen. Arbeitsplätze sollen dadurch aber nicht wegfallen - die betroffenen Mitarbeiter werden andere Aufgaben erhalten, hieß es./ruc/DP/tav/jha/