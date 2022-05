Bitcoin-Future: Weiter absturzgefährdet

Am 10. November letzten Jahres markierte der Bitcoin-Future noch mit 69.000 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, stieß an dieser Stelle jedoch auf seine obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung und ist infolgedessen zur Unterseite abgeprallt. Nach einem Rückfall an die untere Begrenzung um 32.950 US-Dollar gelang es in diesem Jahr eine Erholungsrallye zurück an 48.234 US-Dollar zu vollziehen und damit den vorausgegangenen Abschwung auszukonsolidieren. Der Abwärtsdruck blieb allerdings hoch und schickte den Bitcoin Anfang dieses Monats in den Bereich der markanten Horizontalunterstützung aus Anfang 2021 um 29.313 US-Dollar runter. Aktuell versucht sich der Bitcoin in diesem Bereich zu stabilisieren und könnte sogar eine kurzfristige Gegenreaktion im Rahmen eines Rebounds vollziehen. Anschließend allerdings sind weitere Verluste stark anzunehmen.

Rebound möglich

Sollte die laufende Seitwärtsspanne zur Oberseite aufgelöst werden, könnte ein Anstieg von 34.324 Dollar und darüber an 34.959 US-Dollar einsetzen und die vorausgegangenen Verluste etwas eindämmen. Anschließend aber könnte sich das übergeordnete Verkaufssignal wieder bemerkbar machen und den Bitcoin in den runden Kursbereich von 20.000 US-Dollar abwärts drücken. Dies entspräche den Hochs aus 2017 und würde sich entsprechend gut für ein Short-Investment anbieten. In bullisches Fahrwasser kehrt das Kryptopaar dagegen erst oberhalb von 40.000 US-Dollar zurück, im Zuge dessen wären Zugewinne an 42.178 und rund 45.000 US-Dollar denkbar.