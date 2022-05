Cloud-Aktie mit Bodenbildungsversuch vor den Zahlen

Zscaler Inc. - WKN: A2JF28 - ISIN: US98980G1022 - Kurs: 132,580 $ (Nasdaq)

Die Aktie ist ein langfristiger Highflyer und konnte den ersten Teil der starken Abwärtskorrektur im Tech-Sektor zum Jahreswechsel zunächst gut wegstecken. Mit der Verkaufswelle seit April kam es dann aber auch hier zu größerem Verkaufsdruck. In einem crashartigen Abverkauf im Mai verlor das Papier dann stark an Wert, sogar der wichtige Unterstützungsbereich bei 155 - 159 USD wurde nach unten hin durchschlagen. Oberhalb des Supports bei 123 - 125 USD läuft jetzt ein Stabilisierungsversuch, der Kursverlauf pendelt sich bei abnehmender Volatilität in einem Dreieck ein. Mit Spannung werden die nachbörslichen Zahlen heute erwartet.

Das sind die Handelsmarken

Auf der Oberseite stellt der Widerstandsbereich bei 123 - 125 USD die entscheidende Hürde dar. Gelingt hier eine nachhaltige Rückkehr darüber, könnte die Abwärtskorrektur enden und eine Erholung in Richtung 185 USD eingeleitet werden. Oberhalb von 190 USD entstehen größere Kaufsignale für einen Anstieg zur Abwärtstrendlinie (ca. 210 USD) und 250 USD.

Kommt es hingegen zu einer weiteren Verkaufswelle mit Kursen signifikant unterhalb von 123 USD, bleiben die Bären im Vorteil. Dann könnte es zu weiter fallenden Notierungen in Richtung 85 - 90 USD kommen. Dort bestehen dann erneut gute Chancen auf ein bullisches Reversal.

Fazit: Der Stabilisierungsversuch ist noch keine Bodenbildung. Für eine solche bräuchte es jetzt starke Käufer und die Rückkehr über den zentralen Widerstandsbereich bei 123 - 125 USD.

Zscaler Inc.

