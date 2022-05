Inflation kühlt ab | DELL | TWITTER | GAP | COSTCO | CANOPY GROWTH

Der PCE Inflationsindikator verliert an Schwung sinkt im Vorjahresvergleich auf 4,9 Prozent. Gekoppelt mit den soliden Ergebnissen und Aussichten von Dell, setzt sich die Erholung der letzten Tage vorbörslich fort. Heute ist der letzte Handelstag vor dem verlängerten Wochenende. Die Wall Street ist am Montag wegen des Memorial Day Feiertags geschlossen.



0:00 - Intro

0:24 - Inflation kühlt ab

4:10 - Einzelhandel im Fokus

5:10 - Dell

7:00 - Autodesk

8:08 - Elon Musk: Twitter & Tesla

11:55 - Einzelwerte: u.a. Toyota, Gap

17:58 - Abkühlende Nachfrage am Arbeitsmarkt

18:45 - Ausblick auf nächste Woche



