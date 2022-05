Trading-Chance Adobe: Ein starkes Signal der Bullen!

Werbung

In den kommenden Monaten wird sich im Bereich der US-Tech-Aktien die Spreu vom Weizen trennen. Der dramatische Abverkauf seit Ende letzten Jahres hat bei einigen Titeln viel zu weit geführt. Andere Aktien dieses Bereichs werden weiter fallen - und das zu Recht. Adobe jedoch gehört eher in die erste Kategorie … und hat am Freitag ein starkes bullisches Signal abgeliefert.

Der US-Software-Riese Adobe, bekannt z.B. durch Programme wie Acrobat oder Photoshop, kann seit Jahren wie ein Strich steigende Umsätze vorweisen. Und auch der Gewinn stieg stetig mit, ausgenommen 2021. Das soll jedoch 2022 wieder anders werden. Und auch, wenn um Adobe herum die Prognosen purzeln, dieser Softwarehersteller ist solide positioniert und könnte sich in der Tat recht erfolgreich gegen ein rezessives Umfeld stemmen.

Die Aktie notiert derzeit unter dem niedrigsten Analysten-Kursziel

Dass die Aktie im November 2021, als mit 699,50 US-Dollar ein Rekordhoch markiert wurde, zu teuer bewertet war, ist wohl unstrittig. Aber seither hatte sich der Kurs fast halbiert. Und auf Basis der durchschnittlichen Gewinnschätzung für dieses Jahr würde sich jetzt ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von gut 30 errechnen. Und das ist für Adobe im Vergleich zu den letzten Jahren nicht normal, sondern billig.

Hinzu kommen die Analysten, die durchweg an ihrer positiven Sicht gegenüber der Aktie festhielten, während diese auf Talfahrt war. Es gibt zwar einige wenige „Halten“-Einstufungen, aber zum Verkauf rät derzeit niemand. Und das niedrigste unter den Kurszielen der die Aktie beobachtenden Analysten liegt momentan bei 455 US-dollar … gut sechs Prozent unter dem Freitags-Schlusskurs also … während die Experten der Aktie im Durchschnitt einen Kurs von 560 US-Dollar zutrauen.

Gute Quartalszahlen können die Aktie massiv befeuern

Dass Adobe einfach wieder an das alte Rekordhoch bei knapp 700 US-Dollar läuft, ist zwar weder fundamental zu erwarten noch wird es von den Analysten so gesehen. Aber selbst, wenn der Kurs nur die beiden im Chart markierten, charttechnischen Kursziele im Bereich 473/479 und 540 US-Dollar „abarbeitet“, wäre das bereits eine hervorragende Perspektive auf der Long-Seite.

Das wäre umso realistischer, wenn Adobe mit den nächsten Quartalszahlen belegt, dass man sich in diesem schwierigen konjunkturellen Umfeld behaupten kann. Und da Adobe ein zum Kalenderjahr verschobenes Geschäftsjahr hat, das jeweils am 30. November endet, stehen diese Ergebnisse schon recht bald, konkret am 16. Juni, an.

2022_05_30_Adobe.png · Quelle: marketmaker pp4

Ein Anfang in Richtung Rallye wurde am Freitagabend gemacht. Sie sehen es im vorstehenden Chart: Adobe brach mit Schwung aus dem den Kurs seit Dezember drückenden Abwärtstrend nach oben aus, verließ dadurch auch eine kleinere Dreiecksformation nach oben und schloss auf dem höchsten Stand des Monats. Ein starkes Signal.

Bei Rallyes in einem Bärenmarkt ist auf der Long-Seite immer Vorsicht geboten

Trotzdem sollte man die Kirche im Dorf lassen und mit eher moderaten Hebeln agieren. Denn insgesamt bewegt sich der US-Aktienmarkt trotzdem in bärischem Terrain und die Rahmenbedingungen sind negativ. Da muss man im Hinterkopf haben, dass auch Aktien wie Adobe, die das Zeug hätten, sich mittelfristig als „sicherer Hafen“ zu erweisen und den Markt zu schlagen, vor allem durch das Eindecken von Short-Trades höher gezogen sein und dann eventuell schnell wieder zurückfallen könnten. Das muss nicht so kommen, aber wer mit moderatem Kapitaleinsatz, moderatem Hebel und konsequentem Stop Loss agiert, wäre für den Fall der Fälle gut gerüstet.

Wir haben für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley herausgesucht, das auf Basis von Basispreis & K.O.-Schwelle bei 301,047 US-Dollar einen Hebel von 3,28 ausweist. Den Stop Loss würden wir, auf die Adobe-Aktie bezogen, um 392 US-Dollar ansetzen, das entspräche beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0730 US-Dollar einem Kurs von 8,75 Euro im Long-Zertifikat. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats lautet MD43BV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 473,49 US-Dollar, 479,21 US-Dollar, 541,59 US-Dollar

Unterstützungen: 403,00 US-Dollar, 370,32 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Adobe

Basiswert Adobe Inc. WKN MD43BV ISIN DE000MD43BV8 Basispreis 301,047 US-Dollar K.O.-Schwelle 301,047 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 3,28 Stop Loss Zertifikat 8,75 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.