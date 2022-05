APA ots news: UNIQA RE: Ivana Stark wird neue CEO

Wien (APA-ots) - * Ivana Stark übernimmt mit 1. Juni die Leitung der UNIQA Re AG in Zürich * Bisherige UNIQA Re Chefin Sylva de Fluiter verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch * UNIQA Re trägt als konzerninterner Rückversicherer wesentlich zum effektiven Risiko- und Kapitalmanagement der UNIQA Gesellschaften bei Mit 1. Juni wird die Schweizerin Ivana Stark neue Chefin der UNIQA Re AG und folgt damit Sylva de Fluiter, die diese Funktion mit Jahresbeginn 2019 übernommen hatte. Die UNIQA Re AG mit Sitz in Zürich ist eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Insurance Group AG. Als konzerninterner Rückversicherer berät UNIQA Re alle 40 Versicherungsgesellschaften der UNIQA Gruppe in 18 europäischen Ländern bei Fragen der Rückversicherung im Life- und Non-Life-Bereich. Darüber hinaus verantwortet, koordiniert und gestaltet UNIQA Re interne und externe Rückversicherungsbeziehungen für Unternehmen der UNIQA Group und trägt dabei zur Optimierung des Risikokapitaleinsatzes bei. Kurt Svoboda, CFO/CRO UNIQA Group: "Mit Ivana Stark konnten wir eine erfahrene und äußerst kompetente Versicherungsexpertin für UNIQA Re gewinnen. Sie wird auf die erfolgreiche Arbeit ihrer Vorgängern Sylva de Fluiter aufbauen, die in den letzten Jahren für eine stabile und effiziente Rückversicherungspolitik innerhalb der Gruppe gesorgt und die herausfordernden Pandemiejahre erfolgreich gemeistert hat. Ich bedanke mich bei Sylva de Fluiter für ihre hervorragende Arbeit und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ivana Stark als neue CEO der UNIQA Re." Ivana Stark war zuletzt bei QIC Global als Global Head of International Property and Engineering tätig. Dort zeichnete sie unter anderem für den Aufbau und die Verwaltung des Geschäftsbestands der Gruppe von 400 Mio. USD verantwortlich. Ihre Karrierelaufbahn begann bei Hannover Re als Actuarial Support in der Underwriting Abteilung, führte sie weiter zu Helvetia Versicherung als Leiterin der Rückversicherung und danach zu Novae Re als Senior Underwriter, bis sie schließlich zu QIC wechselte. Dank ihren einschlägigen beruflichen Erfahrungen sowie ihrer wissenschaftlichen Ausbildung im Versicherungswesen bringt Stark die besten Voraussetzungen für die Leitung der UNIQA Re mit. UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 22.400 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern knapp 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. Rückfragehinweis: Natascha A. Smole Pressesprecherin UNIQA Insurance Group AG Mobil: +43 664 88827382 E-Mail: natascha.smole@uniqa.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0152 2022-05-31/12:52