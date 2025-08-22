Werbung ausblenden

APA ots news: UNIQA im ersten Halbjahr: Starkes Wachstum, mehr Ertrag

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - - Prämienplus von 9,7 Prozent 

- Konzernergebnis stieg um 5,3 Prozent auf 232,5 Millionen Euro 

- Ergebnis vor Steuern wuchs um 6,5 Prozent auf 295,5 Millionen Euro 

- Netto Combined Ratio auf sehr gute 90,5 Prozent verbessert 

- Ausblick angehoben: Vorsteuerergebnis 2025 in einer Bandbreite von 
490 bis 510 Millionen Euro erwartet 

22. August 2025 - Die UNIQA Insurance Group AG berichtet für das 
erste Halbjahr 2025 erneut starke Geschäftszahlen: Die verrechneten 
Prämien stiegen um 9,7 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, das Ergebnis 
vor Steuern legte um 6,5 Prozent auf 295,5 Millionen Euro zu. 

"Wir verzeichnen in einem herausfordernden wirtschaftlichen 
Umfeld, geprägt durch globale Unsicherheiten, weiterhin ein hohes und 
vor allem profitables Wachstum von rund 10 Prozent, getragen von 
einer soliden Entwicklung in Österreich und einer unverändert hohen 
Dynamik in CEE, vor allem in Polen" , erläutert CEO Andreas 
Brandstetter . In Österreich beträgt das Prämienplus 4,8 Prozent, 
international 10,8 Prozent. Das versicherungstechnische Ergebnis 
entwickelte sich sehr positiv (plus 23,2 Prozent), was durch eine 
Netto Combined Ratio von exzellenten 90,5 Prozent bestätigt wird. 
"Auf Basis dieser auch im zweiten Quartal fortgesetzten, starken 
Performance heben wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2025 an und 
erwarten ein Ergebnis vor Steuern zwischen 490 und 510 Millionen 
Euro" , so Brandstetter. 

Zwtl.: Kennzahlen 1 - 6/2025 

Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive 
der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung 
stiegen in den ersten sechs Monaten 2025 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf 4.397,2 Millionen Euro (1 - 
6/2024: 4.010,2 Millionen Euro). Sowohl die Schaden- und 
Unfallversicherung als auch die Krankenversicherung und die 
Lebensversicherung trugen zu diesem erfreulichen Wachstum bei. Die 
Prämien des ersten Halbjahres sowie die Vergleichswerte aus der 
Vorperiode wurden um Einnahmen aus den Ländern Albanien, Kosovo und 
Nordmazedonien bereinigt, da sie nicht mehr Teil der UNIQA Group 
sind. 

Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge 
nach IFRS 17 - der UNIQA Group stieg im ersten Halbjahr 2025 um 8,9 
Prozent auf 3.498,8 Millionen Euro (1 - 6/2024: 3.211,6 Millionen 
Euro), wozu alle Sparten und Segmente beigetragen haben: Die Schaden- 
und Unfallversicherung hat um 8,6 Prozent, die Krankenversicherung um 
8,4 Prozent und die Lebensversicherung um 12,1 Prozent zugelegt. In 
Österreich stieg der Versicherungsumsatz um 5,7 Prozent, in den 
internationalen Gesellschaften um 12,9 Prozent. 

Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA stieg um 23,2 
Prozent auf 378,4 Millionen Euro (1 - 6/2024: 307,2 Millionen Euro). 

Das Kapitalanlageergebnis in den ersten sechs Monaten 2025 war 
weiterhin geprägt durch die Turbulenzen an den internationalen 
Finanzmärkten und lag bei 400,0 Millionen Euro (1 - 6/2024: 437,7 
Millionen Euro). Das Finanzergebnis verringerte sich im 
Berichtszeitraum auf 88,2 Millionen Euro (1 - 6/2024: 129,5 Millionen 
Euro). 

Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group verbesserte sich um 6,5 
Prozent auf 295,5 Millionen Euro (1 - 6/2024: 277,5 Millionen Euro). 
Das Konzernergebnis (nach Steuern und Minderheiten) erhöhte sich um 
solide 5,3 Prozent auf 232,5 Millionen Euro (1 - 6/2024: 220,9 
Millionen Euro). 

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als 
Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag 
30. Juni 2025 mit 284 Prozent auf hohem Niveau. 

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) 
erhöhte sich per 30. Juni 2025 auf 5.868,4 Millionen Euro (1. Jänner 
2025: 5.345,6 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition 
stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen 
dar. 

Zwtl.: Ergebnisse in den Geschäftsbereichen 

Schaden- und Unfallversicherung 

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung 
wuchsen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 um 11,8 Prozent 
auf 2.723,2 Millionen Euro (1 - 6/2024: 2.436,0 Millionen Euro). 

Die Netto Combined Ratio (nach Rückversicherung) sank von 91,7 
Prozent auf 90,5 Prozent und hat sich damit ein weiteres Mal 
verbessert. 

Kranken- und Lebensversicherung 

In der Krankenversicherung konnte bei den verrechneten Prämien im 
ersten Halbjahr 2025 ein Wachstum von 7,1 Prozent auf 811,3 Millionen 
Euro verzeichnet werden (1 - 6/2024: 757,8 Millionen Euro). 

In der Lebensversicherung stiegen die verrechneten Prämien 
inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen 
Lebensversicherung im Berichtszeitraum um 5,7 Prozent auf 862,7 
Millionen Euro (1 - 6/2024: 816,4 Millionen Euro). 

Das Neugeschäft in der Kranken- und Lebensversicherung war in den 
ersten drei Monaten 2025 weiterhin auf gutem Niveau. 

Zwtl.: Unternehmensausblick 

Im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 - dem ersten Jahr 
unseres erweiterten Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing Impact" - 
werden wir unseren Fokus weiterhin auf die Stärkung des 
versicherungstechnischen Kerngeschäfts und die Steigerung der 
Profitabilität in Österreich sowie auf profitables Wachstum in 
unseren CEE-Märkten richten. Wir gehen auch weiterhin von einem über 
dem BIP liegenden Prämienwachstum aus. 

Aufgrund der guten Performance in den ersten sechs Monaten des 
Jahres erwarten wir für das Gesamtjahr 2025 - vorbehaltlich 
signifikanter negativer Einflüsse aus Naturkatastrophen und aus 
Verwerfungen am Kapitalmarkt - ein Ergebnis vor Steuern im Bereich 
von 490 Millionen bis 510 Millionen Euro. 

Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent streben 
wir nach wie vor eine progressive und attraktive Erfolgsbeteiligung 
für unsere Aktionärinnen und Aktionäre an. 

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen 

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige 
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen 
dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung 
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde 
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen 
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine 
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. 

Weiterführende Informationen 

Fotos Andreas Brandstetter 

Details zu den Halbjahresergebnissen 2025 erläutert Kurt Svoboda, 
CFO und CRO bei UNIQA Insurance Group AG, in diesem Video auf YouTube 
. 

Weitere Informationen und Details beinhalten der 
Halbjahresfinanzbericht 2025 sowie die entsprechende 
Ergebnispräsentation, die beide im Investor Relations Bereich auf der 
Webseite von UNIQA zu finden sind. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

2025-08-22/07:29
