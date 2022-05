Original-Research: UniDevice AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: UniDevice AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UniDevice AG Unternehmen: UniDevice AG ISIN: DE000A11QLU3 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Schaffer - Lieferkettenstörungen hemmen Warenumschlag - Q2 2022 von Erholungsanzeichen geprägt - 2022er Ergebnis wird auf Vorjahresniveau erwartet Die UniDevice AG hat das Geschäftsjahr 2021 mit einer rückläufigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung abgeschlossen. Dabei wurde ein Umsatzrückgang in Höhe von 14,0 % von 404,81 Mio. EUR (GJ 2020) auf 348,03 Mio. EUR (GJ 2021) verzeichnet. Die rückläufige Umsatzentwicklung ist in erster Linie auf die internationalen Lieferkettenstörrungen und den pandemiebedingten Beschränkungen zurückzuführen. Konkret waren die Handelsaktivitäten des B2B-Brokers im Bereich Warenzugang und Warentransport stark eingeschränkt und die Geschäftsaktivitäten der Distributoren und Händler waren enorm von internationalen Lieferkettenstörungen beeinträchtigt. Damit haben sich die Einkaufsvolumina und demzufolge die Kapitalumschläge deutlich reduziert und das Umsatzniveau belastet. Neben dem Umsatzrückgang musste die UniDevice AG auch auf Ergebnisebene einen Rückgang verzeichnen, wodurch die dynamische Ergebnis- und Margenentwicklung der vergangenen Geschäftsjahre (2016 bis 2020) ausgebremst wurde. Das operative Ergebnis (EBIT) ist gegenüber dem Vorjahr um -39,9 % auf 3,08 Mio. EUR (VJ: 5,13 Mio. EUR) zurückgegangen. Das Nachsteuerergebnis minderte sich auf 1,72 Mio. EUR (VJ: 3,51 Mio. EUR). Analog zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 weist die UniDevice AG auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs eine rückläufige Geschäftsentwicklung auf. Dabei ist der Quartalsumsatz von 92,09 Mio. EUR (Q1 2021) auf 74,44 Mio. EUR (Q1 2021: 92,09 Mio. EUR) um 19,2 % zurückgegangen. Verantwortlich für den Umsatzrückgang sind in erster Linie die weiterhin bestehenden internationalen Lieferkettenstörungen und die damit zusammenhängenden niedrigeren Einkaufsvolumina, wodurch die Gesellschaft nicht in der Lage war, den Produktabsatz anzuheben. Der Umsatzrückgang war von einer EBIT-Minderung auf -0,44 Mio. EUR (Q1 2021: 1,30 Mio. EUR) begleitet. Im April des laufenden Geschäftsjahres 2022 hat der Vorstand der Gesellschaft im Rahmen des Q1-Berichtes 2022 einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022 publiziert. Demnach erwartet das Unternehmen für 2022 einen Gewinn auf Vorjahresniveau. Eine detailliertere Guidance ist für das Management aufgrund der bestehenden Unsicherheitsfaktoren, wie beispielsweise die weiterhin anhaltenden internationalen Lieferkettenstörrungen, nicht möglich. Wir erwarten auf Gesamtjahresebene 2022 Umsatzerlöse unterhalb des Vorjahresniveaus, was bereits mit der rückläufigen Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2022 belegt wurde. In diesem Zusammenhang gehen wir gleichzeitig von einer stabilen Entwicklung des Rohertrages aus und erwarten bei den primären Kostenfaktoren wie Personal und Material eine rückläufige Entwicklung, sodass der vom Vorstand erwartete Nachsteuergewinn von circa 2,0 Mio. EUR erreicht werden kann. Für die nachfolgenden Geschäftsjahre 2023 und 2024 unterstellen wir ein Umsatzwachstum von jeweils 10% und rechnen parallel dazu mit leichten Margenverbesserungen. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 2,80 EUR (bisher: 3,90 EUR) ermittelt. Die deutliche Kurszielreduktion ist insbesondere eine Folge unserer niedrigeren Schätzungen für die konkrete Schätzperiode. Diese bildet die Grundlage für die Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells, die damit ebenfalls niedrigere Umsatz- und Ergebnisschätzungen enthält. Darüber hinaus haben wir eine Anhebung des risikolosen Zinssatzes berücksichtigt, womit der Diskontierungsfaktor WACC ebenfalls leicht angestiegen ist und einen kurszielmindernden Effekt hatte. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 0,99 EUR vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24313.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

