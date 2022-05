Warren Buffett sagt, dass Mietimmobilien nicht mit REITs konkurrieren können: Warum ich nicht zustimme

The Motley Fool · 31.05.2022, 05:00 Uhr

Wichtige Punkte

Warren Buffett hat sich lange von Investitionen in physische Immobilien ferngehalten.

Buffett ist zwar davon überzeugt, dass REITs eine viel bessere Investition sind als Renditeimmobilien, aber das ist nicht immer der Fall.

Als einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit gehört Warren Buffett zu den Menschen, deren Ratschlägen ich in der Regel zustimme. Buffett ist zum Beispiel der Meinung, dass eine Hypothek mit einer Laufzeit von 30 Jahren eine kluge Entscheidung ist, wenn du ein Haus kaufst, weil du so flexibel bist. Ich kann verstehen, was er meint.

Buffett glaubt auch, dass Indexfonds ein großartiges Instrument sind, mit dem jeder Anleger sein Vermögen vermehren kann. Auch das ist ein guter Rat.

Auch wenn ich Warren Buffetts Ansichten in Bezug auf das Investieren größtenteils teile, gibt es ein Thema, bei dem ich ihm nicht zustimmen kann. Warren Buffett ist keiner, der in physische Immobilien investiert. Vielmehr bevorzugt er REITs (Real Estate Investment Trusts), das sind Unternehmen, die verschiedene Immobilien besitzen oder betreiben.

Als jemand, der eine Reihe von REITs besitzt, kann ich den Wert von Investitionen in diese Unternehmen durchaus nachvollziehen. REITs sind eine großartige Möglichkeit, sich ein passives Einkommen zu sichern, ohne die Arbeit zu machen, die mit dem Besitz von Mietobjekten verbunden ist.

Das heißt aber nicht, dass Mietimmobilien nicht auch jede Menge Möglichkeiten zum Geldverdienen bieten. Ich glaube sogar, dass es möglich ist, mit Renditeimmobilien genauso viel Geld zu verdienen wie mit REITs.

Mehrere Wege zum Gewinn

Sowohl REITs als auch Mietimmobilien bieten mehrere Möglichkeiten, Einnahmen zu erzielen. Mit REITs kannst du Geld verdienen, indem du regelmäßige Dividendenzahlungen erhältst und deine REIT-Aktien mit der Zeit an Wert gewinnen. Mit Mietobjekten kannst du durch monatliche Mietzahlungen ein regelmäßiges Einkommen erzielen und dein Haus später mit Gewinn verkaufen.

Wenn du eine Mietimmobilie besitzt, musst du in der Regel im Laufe der Jahre etwas Geld hineinstecken, während du bei REITs abgesehen vom anfänglichen Aktienkauf kein Geld vorstrecken musst. Aber wenn du ein Mietobjekt kaufst, kann es sein, dass du mehr als genug Mieteinnahmen erzielst, um deine Betriebskosten zu decken und trotzdem noch Geld übrig hast. Das ist Geld, das du zum Beispiel in den Aktienmarkt investieren kannst.

Und je nachdem, wie schnell die Immobilienpreise in deiner Gegend an Wert gewinnen, ist es denkbar, dass du 300.000 US-Dollar für ein Haus ausgibst, dessen Wert sich in 10 oder 15 Jahren verdoppelt. Zugegeben, das wird nicht immer der Fall sein, aber es könnte.

Deshalb solltest du nicht vorschnell annehmen, dass Mietobjekte nicht mit REITs konkurrieren können. Wenn du zum richtigen Preis und im richtigen Markt kaufst, kannst du leicht einen schönen Gewinn erzielen – genauso wie REITs es möglich machen, ein großes Vermögen aufzubauen.

Ein Rat von Buffett, den du unbedingt befolgen solltest

Ganz gleich, ob du in Immobilien investierst, indem du Mietobjekte besitzt oder REITs kaufst, eines solltest du auf jeden Fall tun: Du solltest deine Investition viele Jahre lang halten. Auf diese Weise maximierst du deine Chancen, den Wert deiner Investition zu steigern.

Warren Buffett ist ein großer Fan des „Kaufen und Halten“-Ansatzes bei Aktien, was auch für REITs und Immobilien gelten sollte. Wenn du erwartest, innerhalb weniger Jahre reich zu werden, könntest du unglücklich werden. Wenn du aber bereit bist, geduldig zu sein und deiner Investition Zeit zu geben, um an Wert zu gewinnen, kannst du am Ende mit den Ergebnissen zufrieden sein – egal, ob du dich für den Kauf von REITs, Mietimmobilien oder beidem entscheidest.

Der Artikel Warren Buffett sagt, dass Mietimmobilien nicht mit REITs konkurrieren können: Warum ich nicht zustimme ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 24.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022