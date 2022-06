Aktuelles Stimmungsbarometer für Talanx

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Talanx steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Analysteneinschätzung:

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Talanx-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 44,5 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (38,14 EUR) ausgehend um 16,68 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Talanx von den Analysten somit eine positive Einstufung.

2. Sentiment und Buzz:

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Talanx konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Talanx auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.

3. Relative Strength Index:

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Talanx-RSI ist mit einer Ausprägung von 38,96 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 59,48, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.

4. Dividende:

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Talanx liegt mit einer Dividendenrendite von 4,05 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Versicherung"-Branche hat einen Wert von 79,05, wodurch sich eine Differenz von -75 Prozent zur Talanx-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

5. Technische Analyse:

Der gleitende Durchschnittskurs der Talanx beläuft sich mittlerweile auf 40,03 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 38,14 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,72 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 39,39 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -3,17 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Talanx mit einer Rendite von 13,78 Prozent mehr als 536 Prozent darunter. Die "Versicherung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,83 Prozent. Auch hier liegt Talanx mit 6,95 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

7. Fundamental:

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,88. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Talanx zahlt die Börse 9,88 Euro. Dies sind 39 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 16,24. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.

Das Gesamturteil für Talanx ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.

Weitere Details zur Talanx-Aktie:

Kurs: 38,14 EUR +0,16 Prozent (SP-Indikation, Stand: 31.05.2022 00:00:00)

ISIN: DE000TLX1005

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: TLX:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.