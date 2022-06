ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Overweight' - Ziel 250 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard vor dem Kapitalmarkttag am 8. Juni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte unter dem Aspekt wesentlicher Kurstreiber mit neuen Mittelfristzielen und einer konsistenten Wende in den USA die Anleger überzeugen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rückenwind gäben die Aussicht auf weitere Zu- und Verkäufe sowie die Aktienrückkäufe./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 20:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 00:15 / BST

