DGAP-News: VAPF Group: Reisen mit Sterne-Geschmack: Vorteile einer Eigenimmobilie an der spanischen Costa Blanca Nord (deutsch)

^ DGAP-News: VAPF Group / Schlagwort(e): Sonstiges VAPF Group: Reisen mit Sterne-Geschmack: Vorteile einer Eigenimmobilie an der spanischen Costa Blanca Nord 01.06.2022 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Reisen mit Sterne-Geschmack: Vorteile einer Eigenimmobilie an der spanischen Costa Blanca Nord Gastronomie und Weintourismus an der Costa Blanca Nord sind neben hervorragenden Temperaturen und traumhaften Landschaften zwei der Hauptanziehungspunkte der alicantinischen Touristen- und Wohngegend Comunidad Valenciana Die valencianische Gemeinschaft ist bekannt für ihre 20 Michelin-Restaurants, in denen die renommiertesten Köche traditionelle Gerichte mit Geschichte und modernste Avantgarde in kulinarischen Spitzenkreationen miteinander verschmelzen. Die aus hochwertigen lokalen Zutaten zubereiteten Gerichte verwandeln die mediterrane Küstenecke in einen gastronomischen Stützpunkt. In der spanischen Provinz Alicante gibt es bereits neun Sterne-Restaurants, von denen eines (in Dénia) mit insgesamt drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Die Costa Blanca Nord: Weintourismus & lokale Gastronomie Nach Angaben des spanischen Weinverbands (Federación Española del Vino) ist Spanien mit 5.381 Millionen Euro Umsatz pro Jahr der zweitgrößte Weinexporteur der Welt. An der nördlichen Costa Blanca werden Weine mit regionaler Herkunftsbezeichnung sowie Muskatellerweine, Roséweine und andere traditionelle Spirituosen angebaut. Weinliebhaber finden in der Gegend mehrere Weintourismusrouten, wie die Ruta del Vino de Alicante, La Marina Alta, Vinalopó Medio oder die Cocentaina- und Alcoy-Route. Leben an der Costa Blanca Nord: Vom Traum zur Realität Das Leben an der Costa Blanca Nord hat sich mittlerweile zu einer Entscheidung entwickelt, die immer mehr Deutsche treffen. Deutschland ist der bevölkerungsreichste Mitgliedstaat der EU und speiste die spanische Halbinsel allein im März 2022 mit 608.803 Touristen. Laut dem spanischen Nationalinstitut für Statistik (INE) platzieren sich die Strände von Alicante bereits auf Rang 4 der beliebtesten Auswandererregionen der Deutschen. Bestätigt wurde dies jüngst auf der Fachmesse IMEX Frankfurt, bei der die valencianische Gemeinschaft als derzeitiger Empfänger deutscher Touristen und Auswanderer eine herausragende Rolle spielte. Es scheint daher offensichtlich, weshalb sich immer mehr Deutsche für den Kauf eines Eigenheims an der Küste von Alicante entscheiden; eine Entscheidung, die VAPF als relevanter Bauträger in der Region mit mehr als 59 Jahren Erfahrung in jeder Phase kundenspezifisch begleitet. Das Unternehmen selbst gibt an, dass "immer mehr Deutsche überlegen, ein Haus oder Appartement" in dieser paradiesischen Küstenregion zu erwerben; sei es zum Wohnen, Residieren in den Sommermonaten oder als Kapitalanlage. Bei der Baufirma, deren Differenzwert in einem auf Vertrauen basierenden persönlichen Umgang mit dem Kunden liegt, wird weiterhin daran gearbeitet, Kunden aus aller Welt den besten Service zu bieten und ihnen dabei zu helfen, sich in der Gegend nahtlos einzuleben und die besten Gastronomie- und Tourismus-Hotspots der Costa Blanca Nord zu genießen. Bildlink:

Contact Details VAPF Group 0034 900 123 323 telemarketing@vapf.com