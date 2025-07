BP verkauft Geschäft mit US-Windparks an Land

(dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP trennt sich von seinem US-Geschäft mit Windenergie an Land. Es ist ein weiterer Schritt der Briten, sich wieder auf ihren Kernbereich mit fossiler Energie zu konzentrieren. BP verkauft dabei zehn Anlagen mit einer Kapazität von 1,7 Gigawatt an den nordamerikanischen Energieinvestor LS Power, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Finanzielle Details nannte BP nicht, diese sollen mit den Zahlen zum zweiten Quartal Anfang August veröffentlicht werden.

Der Verkauf ist Teil eines Umbauplans von Konzernchef Murray Auchincloss, der BP wieder auf sein Kerngeschäft mit Öl und Gas zurückschneiden will und die vorherige Strategie zur Dekarbonisierung gestoppt hat. So sollen Geschäfte mit erneuerbaren Energien im Wert von 20 Milliarden US-Dollar (rund 17,2 Mrd Euro) verkauft werden. Damit beugt sich der Manager dem Druck von Investoren, wie etwa dem Hedgefonds Elliott.

Die Aktie entwickelte sich auch in diesem Jahr bislang schwächer als die meisten ihrer Wettbewerber.