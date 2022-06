Scholz: Auch Rentner profitieren von Entlastungspaketen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Vorwürfe zurückgewiesen, Rentner würden bei den Entlastungsmaßnahmen gegen die hohen Energiepreise vernachlässigt. "Übrigens profitieren auch die Rentnerinnen und Rentner von den Entlastungspaketen, bei den Stromrechnungen, vom Tankrabatt und dem 9-Euro-Ticket", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags zum Etat 2022. Außerdem stiegen die Renten zum 1. Juli so stark wie seit Jahrzehnten nicht. Auch in Zukunft werde das Rentenniveau von 48 Prozent nicht unterschritten. "Das ist eine wichtige Leistung dieser Regierung", sagte Scholz.

Zuvor hatte es Kritik gegeben, weil eine Energiepreispauschale von 300 Euro nur an einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige ausgezahlt werden soll. Rentner, Studierende und Auszubildende gingen daher leer aus.