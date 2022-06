Aktionäre von Timken erhalten Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Timken Co. (ISIN: US8873891043, NYSE: TKR) wird seinen Aktionären am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende von 31 US-Cents je Aktie ausschütten. Record date war der 16. Mai 2022. Mit der jetzigen Ausschüttung wird das 400. Quartal in ununterbrochener Folge eine Dividende ausgezahlt – seitdem Timken im Jahr 1922 an der Börse gelistet wurde.

Damit schüttet der Konzern aus Canton, im Bundesstaat Ohio, auf das Jahr gerechnet 1,24 US-Dollar an die Investoren aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 59,92 US-Dollar (Stand: 1. Juni 2022) bei 2,07 Prozent.

Das Unternehmen ist u. a. im Bereich der Oberflächentechnik, Antriebstechnik sowie in der Herstellung von Dichtungen und Wälzlager tätig. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,13 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,03 Mrd. US-Dollar), wie am 2. Mai berichtet wurde. Der Gewinn betrug 121,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 116 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 13,52 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,53 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Juni 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de