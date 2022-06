Silber-Future: Noch eine Welle fehlt!

Nach einem hoffnungsvollen Doppelboden um 21,42 US-Dollar im letzten Quartal 2021 konnte Silber sogar die dazugehörige Triggermarke ein Kaufsignal bei 25,40 US-Dollar überwinden und sich in den Bereich von 27,00 US-Dollar hochschraubt. Für einen ausgeprägten Folgeanstieg reichte die Kraft der Bullen nicht mehr aus, Silber ging in einen empfindlichen Sturzflug über und konnte erst Mitte Mai um 20,46 US-Dollar einen temporären Boden finden. Seit einigen Tagen läuft nun eine technische Gegenbewegung, diese reichte bis an 22,44 US-Dollar aufwärts, knapp darüber verlaufen auch schon die beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 auf Tagesbasis. Da allerdings noch eine zweite Kaufwelle aussteht, sind weitere Gewinn technisch stark anzunehmen.

Bullen eindrucksvoll gekontert

Die Ausdehnung der zweiten Kaufwelle könnte oberhalb der Kursmarke von 22,20 US-Dollar vorläufig in den Bereich des EMA 50 bei aktuell 22,87 US-Dollar aufwärts reichen, wahrscheinlicher ist jedoch ein Anstieg an den nächsthöheren Widerstand um den EMA 200 bei aktuell 23,51 US-Dollar. Für ein derartiges Szenario würde sich auf Sicht der nächsten Stunden bis Tage durchaus für ein Investment anbieten, allerdings nur im Rahmen einer technischen Gegenbewegung. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 20,46 US-Dollar müssten dagegen empfindliche Verluste auf rund 18,00 US-Dollar eingeplant werden. Erst dort trifft der Future wieder auf eine äußerst starke Unterstützung aus Anfang 2020.