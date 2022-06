Aktuelle Analyse am Freitag: Talanx im Stimmungstest

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Talanx ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Talanx, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Fundamental:

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Talanx mit einem Wert von 9,88 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Versicherung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 16,24 , womit sich ein Abstand von 39 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.

2. Analysteneinschätzung:

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Talanx-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus eine positive Einschätzung für die Talanx-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 44,5 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 16,92 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (38,06 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Talanx somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse:

Der gleitende Durchschnittskurs der Talanx beläuft sich mittlerweile auf 40,01 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 38,06 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,87 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 39,23 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -2,98 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.

4. Marktteilnehmer:

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Talanx im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Talanx. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.

5. Relative Strength Index:

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Talanx heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 50,4 Punkten, zeigt also an, dass Talanx weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Talanx weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,03), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Talanx-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:

Talanx erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 6,83 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,95 Prozent im Branchenvergleich für Talanx bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 549,47 Prozent im letzten Jahr. Talanx lag 535,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.

7. Dividende:

Wer aktuell in die Aktie von Talanx investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,05 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung einen geringeren Ertrag in Höhe von 75 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Talanx ziehen.

Weitere Details zur Talanx-Aktie:

Kurs: 38,06 EUR -0,6 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.06.2022 00:00:00)

ISIN: DE000TLX1005

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: TLX:GR

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.