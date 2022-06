APA ots news: Drei erneut beliebtester Netzbetreiber beim Connect Kundenbarometer Mobilfunk.

Wien (APA-ots) - * 1. Platz bei Kundenzufriedenheit mit Note 1,8. * Bestwerte für Kundenservice, Marke & Anbieter und Service-App. * CEO Schrefl: "Testsieg schönste Bestätigung für unsere Serviceteam Mitarbeiter." Nach dem Testsieg vor zwei Jahren holt sich Drei Österreich 2022 erneut die Goldmedaille im Connect Kundenbarometer Mobilfunk: Zum achten Mal in Folge hat Connect die Zufriedenheit von rund 3.400 Mobilfunkkunden aus der DACH-Region ermittelt. Die Umfrage in Österreich erfolgte im April und Mai 2022. Drei erhielt in den Kategorien Kundenservice, Marke & Anbieter und Service-App Bestwertungen und gewann den Connect B2C Kundenbarometer mit der Note 1,8. Rudolf Schrefl, CEO von Drei: "Drei verfolgt das Ziel, dass die Digitalisierung für alle Menschen in Österreich erschwinglich ist und sie davon bestmöglich profitieren. Aktuell nutzen 4,1 Millionen Kundinnen und Kunden, Haushalte und Unternehmen unsere Netze und Leistungen. Die erneute Auszeichnung als beliebtester Netzbetreiber ist die schönste Bestätigung für unsere Mitarbeiter, speziell jene an den Hotlines, in den Drei Shops sowie unsere Netzwerk-Techniker, die dazu beitragen, dass unsere Servicequalität trotz höherer Nutzung gewahrt bleibt." Die Ergebnisse erfolgen auf Notenbasis. Connect verwendet ein spezielles Punktesystem, den sogenannten WPS-Score (WEKA Promoter Score). In das Gesamtergebnis fließen die Wertungen der vier Einzelkategorien Marke/Anbieter, Kundenservice, Netz und Service-App ein. Während Connect beim Kundenservice nach der Freundlichkeit des Mitarbeiters und der Antwortgeschwindigkeit fragt, geht es in der Kategorie Marke/Anbieter um die Kriterien Image und Preis-Leistungs-Verhältnis, im Bereich Netz um Verfügbarkeit, Gesprächsqualität und Zuverlässigkeit und bei der Service-App um deren Bedienung und Funktionsumfang. Mehr auf [https://www.ots.at/redirect/connect2] (https://www.ots.at/redirect/connect2) Zwtl.: Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem Start des ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netzes Österreichs im Juni 2019 in Linz, startete Drei im Juni 2021 den Test des ersten österreichischen 5G Standalone Netzes. Im Februar 2022 erhielt das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/). Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0101 2022-06-03/11:15