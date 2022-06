DAX: Auf dem Weg zum Impuls

Der Deutsche Aktienindex DAX hat am Donnerstag mithilfe der US-Indizes aber auch schon im frühen Xetra-Handel deutlich zulegen können, aktuell steht die Marke von 14.550 Punkten erneut auf dem Prüfstand. Ein Durchbruch über die Montagshochs könnte eine fünfte und somit Impulswelle implementieren.

Aus technischer Sicht hieße das nach einem anschließenden Pullback zur Unterseite die Ausbildung einer zweiten größeren Kaufwelle, das Potenzial läge sogar bei 15.080 Punkten. Das wird sich allerdings erst noch in den nächsten Tagen zeigen müssen. Auf jeden Fall eine äußerst spannende Ausgangslage zum Ausklang der Handelswoche.

Abschläge größerer Natur sind erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts zu erwarten, ein Rückläufer auf glatt 13.000 Punkte könnte kurzfristig dann einsetzen. Bleibt der vorausgegangene Abwärtstrend Geschichte, haben Bullen auf Sicht der nächsten Wochen etwas bessere Karten auf der Hand.

Feiertags bedingt bleibt die Börse in Großbritannien einen weiteren Tag geschlossen, Hongkong wird am Handelsgeschehen auch nicht teilnehmen. Erste Wirtschaftsdaten werden in wenigen Minuten mit Deutschlands Exportrate aus April (saisonbereinigt) sowie dem Handelsbilanzsaldo aus April erwartet. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr melden Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und die EWU Einkaufsmanagerindizes zum Dienstleistungssektor aus Mai (endgültig). Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit ihrer Arbeitslosenquote aus Mai zu uns, zeitgleich werden Zahlen zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen und neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus Mai vorgestellt.