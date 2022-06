DAX: Gefahr eines Doppelhochs

Obwohl der Deutsche Aktienindex DAX heute deutlich fester in den Handel gestartet ist und sich an seine Wochenhochs herangepirscht hatte, kamen in der zweiten Tageshälfte Verluste auf, sodass nun die Gefahr eines Doppelhochs droht. Noch sind einige Stunden zu handeln, allerdings sollte der aktuelle Kursbereich nun sehr engmaschig beobachtet werden!

Die jüngste Erholungsbewegung von 13.380 Punkten an die Hürde um 14.550 Punkte fällt bislang dreiwellig aus und ist bisher als Konsolidierung zu betrachten. Sollte sich das beschriebene Doppelhoch in den nächsten Stunden durchsetzen, müssten auf Sicht der nächsten Tage wieder deutliche Verluste beim DAX angenommen werden.

Diese könnten in einem ersten Schritt auf das Unterstützungsniveau um den EMA 50 bei 14.226 Punkten abwärts reichen, darunter sogar auf grob 13.835 Zähler. Anschließend könnte es dann über die aktuellen Wochenhochs an 14.818 Punkten wieder raufgehen.

Kommt es dagegen zu Beginn der nächsten Handelswoche zu einem direkten Ausbruch über die aktuellen Wochenhochs von 14.589 Punkten, würde die zweite große Zielzone um 14.818 Punkten in den Fokus rücken. Anschließend aber dürften sich Bären wieder durchsetzen und das Spielfeld erneut dominieren.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, die nächsten Zahlen stehen um 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor per Mai (endgültig) auf der Agenda, um 16:00 Uhr wird der ISM-Einkaufsmanagerindex vorgestellt. Die letzte planmäßige Nachricht steht um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report an.