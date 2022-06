Datadog: Vor großen Herausforderungen

Der Bereich zwischen 1000,00 und 120,00 US-Dollar weist schwerwiegende Hürden auf, erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend bestehend seit Ende letzten Jahres dürfte Datadog wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückkehren und einen Anstieg zurück an den 200-Tage-Durchschnitt um 145,87 US-Dollar anvisieren. Theoretisch könnte die laufende Erholung sogar bis rund 160,00 US-Dollar aufwärts reichen, ehe wieder eine Konsolidierung einsetzt. Verständlicherweise ergeben sich unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 82,15 US-Dollar erneute Abstiegschancen, diese könnten auf die Maitiefs aus dem letzten Jahr um 69,73 US-Dollar abwärts reichen.

Ein flüchtiger Blick auf das Kursgeschehen in der Datadog-Aktie deutet im Bereich von rund 80,00 US-Dollar auf eine laufende Bodenbildungsphase hin, zuletzt gelang es einen Anstieg über die dreistellige Kursmarke von 100,00 US-Dollar zu vollziehen. Am knapp darüber liegenden EMA 50 scheiterten Käufer allerdings, zudem auch am zuvor gebrochenen Aufwärtstrend. Frische Quartalszahlen könnten Anleger allerdings wieder mobilisieren und zu einem nachhaltigen Trendwechsel führen. Hierzu bedarf es jedoch noch größere Anstrengungen, als zuletzt gesehen.

Fazit

Greifbare Handelsansätze auf der Oberseite können erst oberhalb des laufenden Abwärtstrends sowie der Kursmarke von grob 124,50 US-Dollar abgeleitet werden. In diesem Fall wären dann anschließend Zugewinne an den EMA 200 bei 145,87 US-Dollar denkbar, darüber an rund 160,00 US-Dollar. Der aktuelle Bereich dürfte noch von ausgeprägter Volatilität begleitet werden, weshalb sich Investoren in Zurückhaltung üben sollten. Ein Long-Einstieg sollte mit einer Verlustbegrenzung noch unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts abgesichert werden.