CADENCE DESIGN SYSTEM - Jetzt einsteigen?

Cadence Design Systems Inc. - WKN: 873567 - ISIN: US1273871087 - Kurs: 160,290 $ (Nasdaq)

Noch im Dezember 2021 war die Welt für die Aktionäre von Cadence Design System in Ordnung. Die Aktie eilte von einem Allzeithoch zum nächsten. Am 28. Dezember endete aber diese Rally mit einem Hoch bei 192,70 USD.

Seitdem befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel er am 22. Februar 2022 auf ein Tief bi 133,09 EUR zurück. Zwar kam es am 12. Mai zu einem neuen Tief bei 132,31 USD, aber danach drehte der Wert direkt wieder nach oben. Am 2. Juni kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Gestern näherte sich die Aktie dem wichtigen Widerstandsbereich zwischen 166,92-168,73 USD an, drehte aber knapp darunter nach unten.

Kommt es zu einem großen Kaufsignal?

Prinzipiell besteht in der Aktie des Anbieters von Software für Entwurf und Verifikation von Chips und elektronischer Leiterplatten die Chance auf ein größeres Kaufsignal. Dafür muss die Aktie den Widerstandsbereich zwischen 166,92-168,73 USD durchbrechen. Erst mit einem Ausbruch über diesen Bereich ergäbe sich Potenzial bis 192,70 USD oder sogar 215,16 USD. Nach dem gestrigen Handelstag ist allerdings davon auszugehen, dass ein solcher Ausbruch nicht schnell erfolgen dürfte. Denn die gestrige Kerze lässt auf Gewinnmitnahmen bis zumindest 154,15-153,36 USD schließen.

Sollte der Wert unter diesen Bereich abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 133,09-132,31 USD drohen. Denn dann würde der Titel in eine große Tradingrange zwischen 168,73 USD und 132,31 USD einschwenken.

Fazit: Für einen direkten Longeinstieg ist die Aktie von Cadence Design Systems nicht. Aber in einigen Tagen könnte sich eine gute bis sehr gute Chance ergeben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)