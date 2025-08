Arbeitsmarkt substanziell schwächer | Amazon unter Druck.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Ein substanziell schwacher Arbeitsmarkt und Kursverluste bei Amazon belasten die Wall Street. Die Wahrscheinlichkeit einer September-Zinssenkung ist vorbörslich von 45% auf 75% gestiegen. Die Zahlen von Amazon waren nicht schlecht, sehen im Vergleich zu Meta und Microsoft aber wesentlich weniger dynamisch ist. Das Wachstum von AWS lag unwesentlich über den Zielen, mit verfehlten operativen Einkommen in dem angelaufenen Quartal. Apple hat auf breiter Front sehr solide Zahlen und Aussichten gemeldet, wobei im August entschieden werden soll, ob Google die Zahlungen für die exklusive Platzierung bei Safari einstellen muss. Dieses Risiko könnte den Wert kurzfristig bremsen. Wir sehen bei Coinbase nach der massiven Rallye der letzten Monate Gewinnmitnahmen, zumal einige Bereiche die hohen Ziele verfehlt haben. Die Aktien von Reddit werden nach sehr soliden Zahlen und Aussichten deutlich im Plus starten.



00:00 Intro

00:24 Zinssenkung im Herbst durch Arbeitsmarktdaten wahrscheinlich

03:11 Zölle: Sektorenzölle | heutige Zollanhebungen | Bringt Zollklarheit Ruhe?

06:21 Figma | ISM Industrie | US Steuer-Schecks | China Industriedaten

08:15 Apple: höchstes Umsatzwachstum seit Pandemie | Google-Platzierung Safari

12:59 Amazon: Web Services flaue Ergebnisse | Einbruch bei Cash Flow

15:33 Reddit | Coinbase | Roku | Cloudflare | Roblox

21:01 Chevron | Exxon | Clorox | Colgate | First Solar | Starbucks

22:09 Ausblick nächste Woche